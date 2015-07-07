Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

Siz hala kedi köpek mi gezdiriyorsunuz? Bu insanların evcil hayvanlarını gördükten sonra kendinizi demode hissedebilirsiniz! (İlk maddeler Türkiye'den)

1. Öncelikle hepinizin bildiği denizde balık dolaştıran adam...

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Sadece karada hayvan gezdirilir diye bir kural yok ne de olsa ;)

2. Sevgili horozu "Behlül" le kahve park demeden gezen Ahmet Öztel

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

3. Biraz da deniz havası alsın...

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

4. Müslüman ülkenin evcil hayvanı da haliyle kurbanlıklar oluyor.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

Çok sevip de kıyamayanlar, takıp tasmayı gezdiriyor koyununu kuzusunu.

5. Biraz daha dolaşırlarsa semt pazarında, tam evrim geçirip sahiplerini gezdirir bu maymunlar.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

6. İguanasıyla alışverişe çıkanlar da bizim ülkemizden. Allahtan bukalemun değil de kaybolmuyor.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

7. Sen kocaman bir kedisin bebeğim.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

8. Karıncayiyen mi o?

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

9. Su samuru değil mi o! E be abicim bari sen de bizden azıcık ders alıp denizde gezdireydin ya!

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

10. Timsah, oldukça tercih edilen bir evcil hayvan aslında öyle bakmayın. Tabelada bile timsah gezdirmek yasaktır diyor.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

Bizde ne diyor peki tabelalar; "ayı çıkabilir, taş düşebilir!"

11. Rudolph sen misin ? Noel Baba'nın favorisi geyikler.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

12. Bizim buralarda görmeyi bırakın adını bile duymadığımız hayvanlardan: Kapibara

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

13. Biz demiştik! Bukalemuna tasma şart.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

14. Bizim gördüğümüz tek tilki Mozila'nın Firefox'uyken adamlar evde besliyor.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

15. Şimdi itiraf edelim bebek domuzlar oldukça sevimli oluyor da bizim ülkede gitmez...

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

16. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli; kokarca.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

17. Boyalı civcivden Pikaçu yapıp satmış milletiz ki düşün bizim bile ağzımız açık kaldı buna.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

18. Sağ şeritten yürüyordurlar İnşallah yoksa kavga çıkar.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

19. "Abla ısırır mı? Sevebilir miyim?" sıkıyosa buna deyin!

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

20. Sadece leopar desenli kıyafetle yetinemeyen sosyetik abla.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

21. İşte aradığımız taze kan! Gerçi bizimki kadar ilgi çekici değil ama bunun da bir gideri var. Çekçekli balık

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

22. Yandan yandan stayla; yengeç

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

23. Köpek değil hayır, omuzlara bakın.

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

24. Acıksın da sizi yesin! inş cnm yha

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

25. Bir önceki temennim senin için de geçerli!

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

26. Senin için de ablacım!

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

27. Ay o evde mobilyaları falan kemirmesin! Sincap

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

28. İkinciye gördük bunu da. Kapibara

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

29. Behlül'e rakip var! Tavuklar

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

30. Evcil hayvan gezdirmenin suyunu çıkaranlar Çinliler oluyor! Evet yanlış görmediniz evcil hayvan yerine "marul" gezdiriyorlar!

Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar

Allah akıl fikir versin, daha ne diyelim!

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