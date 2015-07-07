Evcil Hayvan Dolaştırmanın Suyunu Çıkarmış İnsanlar Siz hala kedi köpek mi gezdiriyorsunuz? Bu insanların evcil hayvanlarını gördükten sonra kendinizi demode hissedebilirsiniz! (İlk maddeler Türkiye'den)

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1. Öncelikle hepinizin bildiği denizde balık dolaştıran adam... Facebook'ta Beğen: Sadece karada hayvan gezdirilir diye bir kural yok ne de olsa ;)

2. Sevgili horozu "Behlül" le kahve park demeden gezen Ahmet Öztel

3. Biraz da deniz havası alsın...

4. Müslüman ülkenin evcil hayvanı da haliyle kurbanlıklar oluyor. Çok sevip de kıyamayanlar, takıp tasmayı gezdiriyor koyununu kuzusunu.

5. Biraz daha dolaşırlarsa semt pazarında, tam evrim geçirip sahiplerini gezdirir bu maymunlar.

6. İguanasıyla alışverişe çıkanlar da bizim ülkemizden. Allahtan bukalemun değil de kaybolmuyor.

7. Sen kocaman bir kedisin bebeğim.

8. Karıncayiyen mi o?

9. Su samuru değil mi o! E be abicim bari sen de bizden azıcık ders alıp denizde gezdireydin ya!

10. Timsah, oldukça tercih edilen bir evcil hayvan aslında öyle bakmayın. Tabelada bile timsah gezdirmek yasaktır diyor. Bizde ne diyor peki tabelalar; "ayı çıkabilir, taş düşebilir!"

11. Rudolph sen misin ? Noel Baba'nın favorisi geyikler.

12. Bizim buralarda görmeyi bırakın adını bile duymadığımız hayvanlardan: Kapibara

13. Biz demiştik! Bukalemuna tasma şart.

14. Bizim gördüğümüz tek tilki Mozila'nın Firefox'uyken adamlar evde besliyor.

15. Şimdi itiraf edelim bebek domuzlar oldukça sevimli oluyor da bizim ülkede gitmez...

16. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli; kokarca.

17. Boyalı civcivden Pikaçu yapıp satmış milletiz ki düşün bizim bile ağzımız açık kaldı buna.

18. Sağ şeritten yürüyordurlar İnşallah yoksa kavga çıkar.

19. "Abla ısırır mı? Sevebilir miyim?" sıkıyosa buna deyin!

20. Sadece leopar desenli kıyafetle yetinemeyen sosyetik abla.

21. İşte aradığımız taze kan! Gerçi bizimki kadar ilgi çekici değil ama bunun da bir gideri var. Çekçekli balık

22. Yandan yandan stayla; yengeç

23. Köpek değil hayır, omuzlara bakın.

24. Acıksın da sizi yesin! inş cnm yha

25. Bir önceki temennim senin için de geçerli!

26. Senin için de ablacım!

27. Ay o evde mobilyaları falan kemirmesin! Sincap

28. İkinciye gördük bunu da. Kapibara

29. Behlül'e rakip var! Tavuklar

30. Evcil hayvan gezdirmenin suyunu çıkaranlar Çinliler oluyor! Evet yanlış görmediniz evcil hayvan yerine "marul" gezdiriyorlar! Allah akıl fikir versin, daha ne diyelim!

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