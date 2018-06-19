Eşi izin vermeyince dünya kupasına katılamayan genci arkadaşları götürmüş kadar oldu
Beş arkadaş 2014 Dünya Kupası'ndan sonra 2018 Rusya için plan yaptı. Fakat o plan bir kişi için beklenildiği gibi gitmedi.
Beş arkadaş 2014 yılında birçok kişinin arabayla dünya kupasına gittiğini görüyor ve 2018 için plan yapmaya başlıyor.
Planda küçük bir aksilik çıkıyor. Javier'e eşi tarafından vize çıkmıyor.
Arkadaşları da 'anca beraber, kanca beraber' deyip farklı bir çözüm üretiyorlar.
Üzerinde 'Benim kadınım izin vermedi' tişörtü bulunan karton Javier'i Rusya'ya götürüyorlar.
Kısa sürede Rusya'da ilgi odağı oluyor.
Kanallara röportaj veriyor.
Ortamların aranan adamı oluyor
Rakiplerle fotoğraf çektiriyor.
Karısının neden izin vermediğini de arkadaşları bize kanıtlıyor.
Güle güle Javier
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