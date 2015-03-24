İlişkiler Erkeklerin kadınlara sormak için can attığı 16 soru Büyükse ne kadar büyük, küçükse ne kadar küçük

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Regl olmak nasıl bir şey? Facebook'ta Beğen:

Ne kadar sık orgazm taklidi yapıyorsunuz?

Bir erkekte aradığınız özellikler neler?

Bir erkekte ilk baktığınız yer neresi?

Bir erkeği boşaltamayınca kişisel alıyor musunuz?

Penis boyunca gelince, büyükse ne kadar büyük, küçükse ne kadar küçük?

Bir kadında en hoşlandığınız özellik nedir?

Bir erkeğin kadından farkı nedir?

Erkeklerle ilgili tek bir şeyi değiştirseniz bu ne olur?

Erkeklerin nesini beğeniyorsunuz?

Tüm kadınların bildiği fakat erkeklerin anlayamadığı şey ne?

9 aylık hamilelikten sonra ne düşünüyorsunuz?

Hamile kaldığınızı öğrenmeden önce hamile olduğunuzu anlıyor musunuz?

Partneriniz bakirse bu sizi iter mi?

Sizi iten yegane şey ne?

Sizi çeken yegane şey ne? Kaynak: http://www.buzzfeed.com/mrloganrhoades/guys-have-questions-for-women#.lwok22PPvK

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