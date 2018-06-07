Erkek süper kahramanlar kadın oldu!
Marvel Sinematik Evreni'ndeki erkek süper kahramanlar, dünyaya uzaydan düşen bir taş yüzünden birden kadın olmuşlar. Yok yok. Sadece FaceApp
#1 Tom Hiddleston (Loki)
#2 Ryan Reynolds (Deadpool)
#3 Chris Pratt (Peter Quill)
#4 Mark Ruffalo (Hulk)
#5 Robert Downey Jr. (Iron Man)
#6 Hugh Jackman (Wolverine)
#7 Chris Hemsworth (Thor)
#8 Chris Evans (Captain America)
#9 Bradley Cooper (Rocket Raccoon)
#10 Vin Diesel (Groot)
#11 Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)
#12 Paul Bettany (Vision)
#13 Sebastian Stan (Bucky Barnes)
#14 Chadwick Boseman (Black Panther)
#15 Jeremy Renner (Hawkeye)
#16 Paul Rudd ( Ant-Man)
#17 Dave Bautista (Drax)
#18 Ian Mckellen (Magneto)
#19 Patrick Stewart (Professor Charles Xavier)
#20 Tom Holland (Spider-Man)
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