Engelli olmanın yetersizlik olmadığının kanıtı: Koca Yürekli Rexie

0 PAYLAŞIM FacebookPaylaş Twitter Yorum yapYorum yap Favorilerine Ekle Mail Gönder 0 OKUNMA

Rexie henüz 3 yaşında ve kırık bir omurgaya sahip olduğu için iki arka bacağını kontrol edemiyor. Facebook'ta Beğen:

Ama bu ona bir sorun teşkil etmiyor. Pembe tekerler sayesinde bu problemi aşmış.

Verdiği pozlar, yüz ifadeleri de interneti ele geçiriyor.

Bazen dil çıkartıyor

Bazen de çok sinirleniyor

Ama sevimliliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Kendine ait Instagram ve Facebook sayfaları da mevcut. Instagram Facebook

Kedi partilerinin vazgeçilmez üyelerinden

Aynı zamanda tarz sahibi bir kedi olduğunu hatırlatalım.

Hiçbir engel onu harika olmaktan alıkoyamaz!

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş