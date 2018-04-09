Engelli olmanın yetersizlik olmadığının kanıtı: Koca Yürekli Rexie
Rexie henüz 3 yaşında ve kırık bir omurgaya sahip olduğu için iki arka bacağını kontrol edemiyor.
Facebook'ta Beğen:
Ama bu ona bir sorun teşkil etmiyor. Pembe tekerler sayesinde bu problemi aşmış.
Verdiği pozlar, yüz ifadeleri de interneti ele geçiriyor.
Bazen dil çıkartıyor
Bazen de çok sinirleniyor
Ama sevimliliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.
Kendine ait Instagram ve Facebook sayfaları da mevcut.
Kedi partilerinin vazgeçilmez üyelerinden
Aynı zamanda tarz sahibi bir kedi olduğunu hatırlatalım.
Hiçbir engel onu harika olmaktan alıkoyamaz!
Kaynak: boredpanda
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
Facebook Yorumları