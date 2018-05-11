En umursamaz kişiyi bile çileden çıkartabilecek 15 fotoğraf Mükemmeliyetçi misiniz? O zaman aşağıya kaydırmadan önce bir kere daha düşünün!

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#1 Aç kalırım yine de bu ocakta yemek yapmam diyenler... Facebook'ta Beğen:

#2 Bu masada sinir hastası olurum diyenler...

#3 Bu yol nereye gidiyor?

#4 Hemen silecekleri yukarı kaldırın!

#5 Gerçekten çok güzel bir çalışma.

#6 Sığmayan bacak sendromu!

#7 Bunlar hep; 'Bir daha almayın' uyarısı.

#8 Buzlu süt :(

#9 Bir toz tanesinin insanı sinirlendirebilecek en üst noktası!

#10 Sanatçı burada ne demek istemiş olabilir?

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