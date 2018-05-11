En umursamaz kişiyi bile çileden çıkartabilecek 15 fotoğraf
Mükemmeliyetçi misiniz? O zaman aşağıya kaydırmadan önce bir kere daha düşünün!
#1 Aç kalırım yine de bu ocakta yemek yapmam diyenler...
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#2 Bu masada sinir hastası olurum diyenler...
#3 Bu yol nereye gidiyor?
#4 Hemen silecekleri yukarı kaldırın!
#5 Gerçekten çok güzel bir çalışma.
#6 Sığmayan bacak sendromu!
#7 Bunlar hep; 'Bir daha almayın' uyarısı.
#8 Buzlu süt :(
#9 Bir toz tanesinin insanı sinirlendirebilecek en üst noktası!
#10 Sanatçı burada ne demek istemiş olabilir?
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Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
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