En İyi Film dalında Oscar alamayan 10 kült film

Filmin başrol oyuncusu Michael Douglas, filmdeki Gordon Gekko rolüyle Oscar kazandı. Gekko'nun hissedarlar toplantısında yaptığı "Açgözlülük iyidir" konuşması ise sinema tarihinin unutulmazları arasına girdi. En İyi Film dalında Oscar ise dokuz dalda Oscar alan "The Last Emperor" (Son İmparator) aldı.

"Do the Right Thing" (Doğru Şeyi Yap) (1989)

Yönetmen ve senarist Spike Lee filmi ABD'deki ırkçılık tartışmalarına önemili bir katılım sağlayan bir Apartheid filmi olarak tanımlamıştı. Film İtalyan bir restoran sahibiyle Afro-Amerikalı bir aktivist arasındaki kavgayı anlatıyor. Film, Akademi Ödülleri'nden eli boş dönmüştü.