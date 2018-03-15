En fazla asker sayısına sahip 20 ülke
İşte ülkelerin aktif asker sayısı
#20 Japonya 248,575
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#19 Tayvan 257,500
#18 Meksika 273,575
#17 Brezilya 334,500
#16 Tayland 335,425
#15 Kolombiya 369,100
#14
#13 Myanmar 406,000
#12 Endonezya 435,750
#11 Vietnam 448,500
#10 Mısır 454,250
#9 Cezayir 520,000
#8 İran 534,000
#7 Güney Kore 627,500
#6 Pakistan 637,000
#5 Rusya 798,527
#4 Kuzey Kore 945,000
#3 Hindistan 1,362,500
#2 Amerika Birleşik Devletleri 1,373,650
#1 Çin 2,260,000
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