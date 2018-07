En Azılı Seri Katillerin Hikayeleri! Dikkat Korku İçerir.

Ed Gein

1906 doğumlu olan Edward Theodore Gein ABD'li bir seri katildir. Cinayetleri birçok hikâyelere ve filmlere ilham kaynağı olmuştur: Sapık (1960 film) (Alfred Hitchcock), The Silence of the Lambs(Thomas Harris / Jonathan Demme) ve Teksas Testere Katliamı (1973) en bilinen örnekleri.

Ed Gein, gençlik yıllarını seksin büyük bir günah olduğuna inanan annesiyle geçirmiş ve onun ölümünden sonra kadın vücuduna merak sarmış. Anatomi konusunda araştırmalar yaptıktan sonra mezarlıklardan çaldığı cesetler üzerinde öğrendiklerini uygulamaya başlamıştır. Bir süre sonra daha taze bedenler isteyen katil kurbanlarını genellikle annesinin yaşından (55) seçmiştir.