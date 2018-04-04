E-spora yatırım yapan ünlüler! Tüm dünyada hızla devam eden e-spor sektöründeki büyüme yatırımcıların iştahlarını kabarttı. Girişimcilik ruhu taşıyan ünlüler de bu sektörü yatırım aracı olarak görüyor. İşte e-spor sektörüne yatırım yapan ünlüler!

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Ashton Kutcher Facebook'ta Beğen: Ünlü oyuncu 2015 senesinde e-spor bahis sitesi olan “Unikrn” için yatırım yaptı ve oyun sektöründeki yerini aldı.

Shaquille O'Neal NBA’in unutulmaz isimlerinden Shaquille O'Neal e-spor takımlarından NRG eSport’un sahiplerinden biri.

Mustafa Sandal Mustafa Sandal, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Batu Özkan ve Kerem Tarhan ile birlikte E-Spor takımı kurmaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

Steve Aoki Ünlü DJ ve prodüktör Aoki, geçtiğimiz yıllarda Rogue takımına yatırım yaptı. Overwatch, LOL, CS:GO oyunlarında mücadele eden takım, ESL Atlantic Showdown turnuvasını kazandı.

Magic Johnson Bir başka NBA efsanesi Magic Johnson’ın sahibi olduğu aXiomatic şirketi, en popüler oyun takımlarından birisi olan Team Liquid'i satın aldı.

Rodger Saffold Amerikan futbolcusu Saffold, Rise Nation'un kurucu ortaklarından. Başarılı oyuncuları bünyesinde barındıran Rise'ın Call of Duty ekibi, Aralık ayında MLG Vegas'ta Duty World League şampiyonasını kazandı.

Jeremy Lin NBA’de ter döken Çinli basketbolcu Lin, bilgisayar oyunlarını yakından takip edip, tribündeki yerini alıyor. Eylül 2016'da, Vici Gaming'in onursal kaptanı olması için masaya oturdular ve bir ortaklığa imza attılar.

Rick Fox Los Angeles Lakers'lı eski basketbolcu Rick Fox da 2015 yılından beri oyun sektöründe yer alıyor.

Mark Cuban Yaklaşık 3.5 Milyar Dolar serveti bulunan, NBA (Amerikan Basketbol Ligi) takımlarından Dallas Mavericks'in sahibi Cuban, Ashton Kutcher'ın da ortağı olduğu Unikrn'a 7 Milyon Dolar yatırım yapmıştı.

Joshua "Josh" Harris Amerikan Basketbol Ligi takımlarından 76ers, şirket olarak Dignitas ve Apex'i bünyesine kattı. Böylece Joshua Harris de bir oyun takımının sahibi konumuna geldi.

Alex Rodriguez Emekli beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez, 2016 yılından beri NRG eSports'un ortaklarından.

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