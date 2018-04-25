Duyunca kocaman bir "Oha" çekeceğiniz, dünya tarihine geçmiş 17 seks rekoru Bazısı doğuştan, bazısı çok çalışarak başarılmış bu rekorları öğrenince ağzınız açık kalacak.

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#1 En çok çırılçıplak koşan insan Facebook'ta Beğen: Polis kayıtlarına göre, 1998 yılında Ann Arbor Michigan'da her yıl yapılan çıplak koşuya 1500 kişi katıldı.

#2 En uzun mesafeye boşalma Horst Schultz, bir keresinde 5.7 metre uzağa boşaldı. Kendisi aynı zamanda en yükseğe ve en hızlı boşalma rekorlarını da elinde tutuyor.

#3 En çok orgazm William Hartman ve Marilyn Fithian adlı doktorlar bir keresinde bir kadının 1 saat içinde 134 defa orgazm olduğunu gözlemledi. Bu rekor, bir erkekte en fazla 16.

#4 En uzun süreli orgazm 1966 yılında, Masters and Johnson ekibinin yaptığı bir çalışma sonucu, bir kadının 43 saniye boyunca en az 25 defa kasılarak orgazm olduğu gözlemlendi.

#5 En uzun cinsel bölge kılları Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde yaşayan Maoni Vi'nın cinsel bölge kıllarının uzunluğu 71 cm'ye çıkıyordu.

#6 En güçlü vajina Rus Tatiata Kozhevnikova bu rekoru elinde tutuyor. Vajinasıyla tam 14 kilo ağırlık kaldırdı.

#7 En çok seks partneri 2004 yılında, 'Lisa Sparxxx' 1 günde 919 erkekle seks yaparak dünya rekoru kırdı.

#8 En uzun süreli erkek mastürbasyonu 2009 yılında, Masanobu Sato adlı eleman tam 9 saat 58 dakika boyunca çavuşu tokatladı.

#9 En tehlikeli cinsel teknik Partnerinizin vajinasına hava üflemekmiş bu teknik. Evet, yanlış duymadınız, hatta pulmoner emboli adı verilen bir duruma yol açıp ani ölüme sebep oluyor.

#10 En çok sayıda penis kesme Eski kral Mernephta, dolaylı olarak 13 bin erkeğin penisinin kesilmesinden sorumluydu. Libyalıları savaşta yenince, her askerinden bir düşmanın penisini kesip kendisine getirmesini istemiş. Hatta penisleri tuttuğu bir de heykeli var.

#11 En büyük penis Jonah Falcon, erekteyken ölçülmüş en uzun penise sahip: tam 35 santimetre.

#12 En büyük vajina Anna Swan (1846-1888) adlı hanımefendinin vajinasının çevresi tam olarak 48 santimetreydi. Şu ana kadar ölçülmüş en büyük değer.

#13 En kalabalık seks partisi Japonya, 250 çiftin katılımıyla bu rekoru elinde tutuyor.

#14 En uzun 'Daisy Chain' Daisy Chain, insanların arka arkaya dizilip seks yaptığı pozisyona deniliyor. 1437 yılında, sapkınlığıyla ünlü Roma imparatoru Tiberius'un tam 30 kişiyi bu pozisyona soktuğu söyleniyor.

#15 En güçlü penis Rekor kitaplarına bakılırsa, bu rekor Mo Ka Wang'a ait. 2005 yılında penisiyle 113 kilo kaldırdı.

#16 En yaşlı porno yıldızı 1934 doğumlu Japon porno yıldızı bu işi yapmaya gündelik işinden emekli olduktan sonra başladı. 250'den fazla pornoda başrol oynadı.

#17 Seks için ödenen en fazla para İnternete ilan veren Natalie Dylan'ın bekaretini almak için isimsiz bir adam 3.8 milyon dolarlık bir teklifte bulundu. Kaynak: The Chive

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