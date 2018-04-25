Duyunca kocaman bir "Oha" çekeceğiniz, dünya tarihine geçmiş 17 seks rekoru

Bazısı doğuştan, bazısı çok çalışarak başarılmış bu rekorları öğrenince ağzınız açık kalacak.

#1 En çok çırılçıplak koşan insan

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Polis kayıtlarına göre, 1998 yılında Ann Arbor Michigan'da her yıl yapılan çıplak koşuya 1500 kişi katıldı.

#2 En uzun mesafeye boşalma

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Horst Schultz, bir keresinde 5.7 metre uzağa boşaldı. Kendisi aynı zamanda en yükseğe ve en hızlı boşalma rekorlarını da elinde tutuyor.

#3 En çok orgazm

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William Hartman ve Marilyn Fithian adlı doktorlar bir keresinde bir kadının 1 saat içinde 134 defa orgazm olduğunu gözlemledi. Bu rekor, bir erkekte en fazla 16.

#4 En uzun süreli orgazm

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1966 yılında, Masters and Johnson ekibinin yaptığı bir çalışma sonucu, bir kadının 43 saniye boyunca en az 25 defa kasılarak orgazm olduğu gözlemlendi.

#5 En uzun cinsel bölge kılları

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Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde yaşayan Maoni Vi'nın cinsel bölge kıllarının uzunluğu 71 cm'ye çıkıyordu.

#6 En güçlü vajina

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Rus Tatiata Kozhevnikova bu rekoru elinde tutuyor. Vajinasıyla tam 14 kilo ağırlık kaldırdı.

#7 En çok seks partneri

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2004 yılında, 'Lisa Sparxxx' 1 günde 919 erkekle seks yaparak dünya rekoru kırdı.

#8 En uzun süreli erkek mastürbasyonu

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2009 yılında, Masanobu Sato adlı eleman tam 9 saat 58 dakika boyunca çavuşu tokatladı.

#9 En tehlikeli cinsel teknik

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Partnerinizin vajinasına hava üflemekmiş bu teknik. Evet, yanlış duymadınız, hatta pulmoner emboli adı verilen bir duruma yol açıp ani ölüme sebep oluyor.

#10 En çok sayıda penis kesme

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Eski kral Mernephta, dolaylı olarak 13 bin erkeğin penisinin kesilmesinden sorumluydu. Libyalıları savaşta yenince, her askerinden bir düşmanın penisini kesip kendisine getirmesini istemiş. Hatta penisleri tuttuğu bir de heykeli var.

#11 En büyük penis

Jonah Falcon, erekteyken ölçülmüş en uzun penise sahip: tam 35 santimetre.

#12 En büyük vajina

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Anna Swan (1846-1888) adlı hanımefendinin vajinasının çevresi tam olarak 48 santimetreydi. Şu ana kadar ölçülmüş en büyük değer.

#13 En kalabalık seks partisi

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Japonya, 250 çiftin katılımıyla bu rekoru elinde tutuyor.

#14 En uzun 'Daisy Chain'

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Daisy Chain, insanların arka arkaya dizilip seks yaptığı pozisyona deniliyor. 1437 yılında, sapkınlığıyla ünlü Roma imparatoru Tiberius'un tam 30 kişiyi bu pozisyona soktuğu söyleniyor.

#15 En güçlü penis

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Rekor kitaplarına bakılırsa, bu rekor Mo Ka Wang'a ait. 2005 yılında penisiyle 113 kilo kaldırdı.

#16 En yaşlı porno yıldızı

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1934 doğumlu Japon porno yıldızı bu işi yapmaya gündelik işinden emekli olduktan sonra başladı. 250'den fazla pornoda başrol oynadı.

#17 Seks için ödenen en fazla para

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İnternete ilan veren Natalie Dylan'ın bekaretini almak için isimsiz bir adam 3.8 milyon dolarlık bir teklifte bulundu.

Kaynak: The Chive

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