Garip Haberler Duyduğumuzda Aklımıza Seks Gelen 7 Kelime Türkçe çok esnek bir dil. Birçok kelimenin farklı anlamları var. İlk duyduğumuzu seksi aklımıza getiren bu kelimeler, aslında çoğu zaman masumlar...

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1-) Tatmin etme Facebook'ta Beğen: İlk başta aklımıza seks gelebilir ama TDK’ye göre karşısındakine güven vererek onu istenilen bir biçimde hoşnut etmek anlamına gelir.

2-) Vibrasyon Kelime anlamı titreşimdir.

3-) Kayganlaştırıcı Kelime anlamıyla sürtünmenin gerçekleştiği yerlerde işleri yoluna sokmak için kullanılır örneğin; gıcırdayan bir kapıya kayganlaştırıcı özelliği bulunan yağ dökmek gibi.

4-) Tahrik etme TDK’ye göre bir kişiyi kötü bir iş, eylem yapması için kışkırtmaktır.

5-) Jartiyer Kadınların giydiği bir çorabı üst tarafla birlikte tutmaya yarayan aradaki bağdır.

6-) Fantezi Kelime anlamıyla değişik heves, beğeniler ve durumları niteler.

7-) Emmek Dudaklar ile bir şeyi içine çekmek anlamına gelse de maalesef ilk duyulduğunda bu da yanlış anlaşılan kelimler arasında.

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