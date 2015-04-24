Duyduğumuzda Aklımıza Seks Gelen 7 Kelime
Türkçe çok esnek bir dil. Birçok kelimenin farklı anlamları var. İlk duyduğumuzu seksi aklımıza getiren bu kelimeler, aslında çoğu zaman masumlar...
1-) Tatmin etme
İlk başta aklımıza seks gelebilir ama TDK’ye göre karşısındakine güven vererek onu istenilen bir biçimde hoşnut etmek anlamına gelir.
2-) Vibrasyon
Kelime anlamı titreşimdir.
3-) Kayganlaştırıcı
Kelime anlamıyla sürtünmenin gerçekleştiği yerlerde işleri yoluna sokmak için kullanılır örneğin; gıcırdayan bir kapıya kayganlaştırıcı özelliği bulunan yağ dökmek gibi.
4-) Tahrik etme
TDK’ye göre bir kişiyi kötü bir iş, eylem yapması için kışkırtmaktır.
5-) Jartiyer
Kadınların giydiği bir çorabı üst tarafla birlikte tutmaya yarayan aradaki bağdır.
6-) Fantezi
Kelime anlamıyla değişik heves, beğeniler ve durumları niteler.
7-) Emmek
Dudaklar ile bir şeyi içine çekmek anlamına gelse de maalesef ilk duyulduğunda bu da yanlış anlaşılan kelimler arasında.
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