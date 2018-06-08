Dünyayı daha güzel bir yere çeviren sokak sanatçısı

Amerika'nın New York eyaletinde yaşayan sokak sanatçısı Tom Bob sade bir dünyada yaşamayı reddediyor. Sokakta bulunan ve hiç kimsenin dikkatini çekmeyen sıradan nesneleri adeta bir sanat eseri haline getirip dünyayı daha güzel bir yer haline getiriyor. İşte çalışmalarından bazı örnekler.