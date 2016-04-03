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Dünyanın Yedi Harikası Bugün Yapılsa Kaç Para Olurdu?

Fiyatlar dudakları uçuklatıyor!

Big Ben bugün yapılsaydı 222,278 dolara mal olurdu.

Dünyanın Yedi Harikası Bugün Yapılsa Kaç Para Olurdu?
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Geçtiğimiz günlerde HomeAdvisor'da çıkan araştırmaya göre dünyanın yedi harikasını günümüzde tekrar yapmaya çalışırsak, çok daha ilginç paralar veriyoruz.

Fazla olacağını düşünüyorsunuz değil mi? Aslında hiç öyle değil. Kendi Özgürlük Anıtı'nızı yapmak ister misiniz?

Özgürlük Anıtı 1,283,520 dolar

Dünyanın Yedi Harikası Bugün Yapılsa Kaç Para Olurdu?

Christ the Redeemer: 1,456,777 dolar

Dünyanın Yedi Harikası Bugün Yapılsa Kaç Para Olurdu?

Pisa Kulesi 4,100,000 dolar

Dünyanın Yedi Harikası Bugün Yapılsa Kaç Para Olurdu?

Eiffel Kulesi: 31,184,900 dolar

Dünyanın Yedi Harikası Bugün Yapılsa Kaç Para Olurdu?

Colosseum: 380.000.000 dolar

Dünyanın Yedi Harikası Bugün Yapılsa Kaç Para Olurdu?

Giza Piramitleri: 878,250,000 dolar

Dünyanın Yedi Harikası Bugün Yapılsa Kaç Para Olurdu?
distractify.com

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