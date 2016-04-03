Dünyanın Yedi Harikası Bugün Yapılsa Kaç Para Olurdu?
Fiyatlar dudakları uçuklatıyor!
Big Ben bugün yapılsaydı 222,278 dolara mal olurdu.
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Geçtiğimiz günlerde HomeAdvisor'da çıkan araştırmaya göre dünyanın yedi harikasını günümüzde tekrar yapmaya çalışırsak, çok daha ilginç paralar veriyoruz.
Fazla olacağını düşünüyorsunuz değil mi? Aslında hiç öyle değil. Kendi Özgürlük Anıtı'nızı yapmak ister misiniz?
Özgürlük Anıtı 1,283,520 dolar
Christ the Redeemer: 1,456,777 dolar
Pisa Kulesi 4,100,000 dolar
Eiffel Kulesi: 31,184,900 dolar
Colosseum: 380.000.000 dolar
Giza Piramitleri: 878,250,000 dolar
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