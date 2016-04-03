Dünyanın Yedi Harikası Bugün Yapılsa Kaç Para Olurdu?

Big Ben bugün yapılsaydı 222,278 dolara mal olurdu.

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Geçtiğimiz günlerde HomeAdvisor'da çıkan araştırmaya göre dünyanın yedi harikasını günümüzde tekrar yapmaya çalışırsak, çok daha ilginç paralar veriyoruz.



Fazla olacağını düşünüyorsunuz değil mi? Aslında hiç öyle değil. Kendi Özgürlük Anıtı'nızı yapmak ister misiniz?