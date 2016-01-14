Dünyanın Terkedilmiş En Muhteşem 10 Yeri
Varlıklarından beri haberdar olmadığımız, adeta bir film setinden fırlamış gibi görünen, kendine hayran bırakan, biraz ürkütücü 10 yeri tanımaya hazır mısını?
1. Prypiat - Ukrayna
Burası Çernobil Nükleer Santrali'nde çalışan insanların yaşadığı Prypiat. Yaşanan dehşet dolu nükleer kabustan sonra, burası tümüyle boşaltıldı. Artık hayalet şehir olarak duran yerde, hala radyoaktif haraketlerin mevcut olduğu söyleniyor.
2. Shicheng - Çin
Aslanlar şehri anlamına gelen Shicheng ortalama 1.350 yaşında ve gölün dibinde yatıyor. Asırlardır güneşten, erozyondan ve tüm dış etkilerden korunmuş bir şekilde, ilk günkü detaylarıyla orada öylece duruyor. Şu anda dalış okullarının ve turların gözde yeri olduğunu söyleyebiliriz.
3. Askeri Hastane - Almanya
Birinci dünya savaşında, savaş hastanesi olarak kullanılan Almanya'da ki bu hastane daha sonra 1945 -1995 tarihleri arası Sovyet hastanesi olarak kullanıldıktan sonra terkedilmiş.
4. Salto Otel - Kolombiya
1928'de inşa edilen bu otel, Tequendema Şelaleleri'ni görmek isteyen turistler için yapılmış. Ancak, 1990'da kapılarını bir daha açılmamak üzere kapatmış.
5. Hashima Adası - Japonya
Hashima Adası, 1887'den beri çalışan madencileri ağırlayan bir yerleşim yeriydi. Maden aktiviteleriyle ilgili bir sorun sonucunda, 1974'te son kalanlar da burayı terketti.
6. Kolmanskop - Nabibia
Kolmanskop, Namib çölünde terkedilmiş bir elmas madeni. Hayalet şehir, 20. Yüzyılda kum tarafından ele geçirildi.
7. Wonderland - Çin
Bu terkedilmiş yer Asya'daki en büyük eğlence parkı olacaktı. Devlet ve yerel çiftçiler arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle yapım aşamasındayken 1998'de terk edildi.
8. Holland Adası - ABD
Holland Adası'ndaki bitmeyen erozyon sebebiyle zamanla balıkçılar ve çiftçiler tarafından terk edildi. 2010'a kadar sadece bir ev ayakta kalabildi.
9. Christ of the Abyss - İtalya
1954'te Guido Galletti tarafından İsa'nın bronz bir heykelini yaptı. Atletlerin ve denizcilerin verdiği madalyaların eritilmesiyle yapılan heykel, suyun 17 metre altına yerleştirildi.
10. Bobsled Track - Sarajevo
1984 Olimpiyatları için Sarajevo'da bir çok sportif merkez inşa edildi. Ancak bugün terkedilmiş bu kayak pisti, Yugoslavya savaşında füzeler için kullanılmıştı.
Facebook Yorumları