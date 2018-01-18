Dünyanın sahip çıktığı kültür mirasları Kültürel farklılıkların önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde Napoli pizzasından yogaya, Belçika birasından tangoya dünya kültürünün ilgi çekici örnekleri yer alıyor.

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Napoli'nin meşhur pizzası 'Pizzaiuolo' Facebook'ta Beğen: Napoli, İtalya deyince akla gelen ilk yiyecek olan pizzanın anavatanı. Kendine özgü bir hamur kullanılarak odun ateşinde pişirililen Napoli'ye özgü Pizzaiuolo'yi orijinal tarifine uygun olarak yapan onaylı sadece 3 bin pizzacı var.

Yoga Yoga sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal ve zihinsel bir egzersiz türü. Hindistan'da MÖ 5. yüzyılda ortaya çıkan bu egzersizler bireylerin kendi benliklerine ilişkin farkındalıklarını sağlamak, hissettikleri acıları dindirmek ve özgürleşmeyi sağlayabilmek için kullanılıyordu. 19. yüzyıl ortalarında Batı'nın da dikkatini çekmeye başlayan yoga, artık tüm dünya üzerinde uygulanan bir pratik.

Doğancılık Evcilleştirilmiş ve eğitilmiş doğanları kullanarak gerçekleştirilen bir avlanma türü olan doğancılık yiyecek elde etmenin bir yolu olarak kullanılıyor. Ancak zaman içinde bu avlanma şekli bir tür sosyal katılım ve doğayı koruma yönetimine evrildi. Bu yaygın pratik Orta Asya, Uzak Doğu ve Avrupa'da bulunan 18 ülkede manevi miras olarak UNESCO tarafından koruma altında.

Kahve kültürü Kahvehanelerin doğum yeri olan Orta Doğu'da Arap kahvesinin kültürel bir rolü var. Bu sert kahve küçük fincanlarda bazen kakule ile ama mutlaka şekersiz ikram ediliyor. Kahve kelimesi Arapça'da "qahwa"dan geliyor.

Tango Tango, 1880'lerde Avrupa, Afrika ve yerli Amerika dans geleneklerinden etkilenerek Arjantin-Uruguay sınırında ortaya çıktı. Dünya çapında oldukça popüler olan bu eşli dans, 20. yüzyılın sonlarında Arjantin'de hüküm süren askeri diktatörlük döneminde yasaklandı ancak 1983 yılında demokrasiye geçiş ile birlikte yükselişe geçti.

Avusturya'da binicilik Viyana'nın İspanyol Binicilik Okulu 2015 yılında listeye eklendi. Adını okulla özdeşleşmiş Lipizzan cinsi İspanyol atlarından alan bu binicilik okulu Hapsburg Hanedanlığı döneminde 1572'de kuruldu.Türünün dünya üzerindeki en eski örneği olan bu binicilik okulu, klasik at terbiyesine dayalı performansları ile kuruluşundan bu yana geçen 450 yıla rağmen kalabalık bir seyirci kitlesi topluyor.

Belçika birası Küçük bir ülke olmasına rağmen Belçika tam 1.500 farklı çeşit bira üretiyor. En meşhurları Trappist manastırlarında üretiliyor ve gelirleri yardım için bağışlanıyor. Bira 1960'lara kadar hayatın o kadar ayrılmaz bir parçasıydı ki okullarda öğle yemeğinde içecek seçeneği olarak sunuluyordu.

Kabuki tiyatrosu Abartılı makyaj ve stilize draması ile bilinen Kabuki tiyatrosu 17 yüzyılda Japonya'da ortaya çıktı ve o zamanlar sadece kadınlar tarafından sahneye konuluyordu. Bu oyunlar tarih, ulusal masallar ve dans kategorilerinden birini takip etmektedir. Kabuki kelimesi kabaca "avangard" olarak tercüme edilebilir.

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