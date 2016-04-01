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Dünyanın Nasıl Sonlanacağına Dair 7 Meşhur Teori

Gezegenimizdeki hayatın nasıl sona ereceğini kesin olarak bilmiyoruz ama nasıl gerçekleşeceğine dair muhtemel teoriler bol. İşte dünyadaki bildiğimiz hayatı sonlandıracak birkaç ihtimal.

Birçok insan Dünya'nın sonundan çok korkar çünkü bu her şeyin biteceği anlamına gelir.

Dünyanın Nasıl Sonlanacağına Dair 7 Meşhur Teori
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Nasıl veya ne zaman bunun gerçekten yaşanacağı bilinmezliğini korusa da, muhtemelen nasıl sonuçların ortaya çıkacağı konusunda teorilerde eksilme olmadı. Şimdi sizinle çok ünlü bir kaç teori paylaşacağız...

1. Bir süper yanardağın püskürmesi

Dünyanın Nasıl Sonlanacağına Dair 7 Meşhur Teori

69 bin - 77bin yıl kadar önce, Toba Dağı püskürmesiyle, gökyüzünü kaplayan ve bin yıllık bir döneme yayılan ve hayatı öldüren, Buzul Çaği'na yol açan 2 bin 500 kübik kilometre kül gökyüzünü kapattı.

Her ne kadar 40’dan fazla yanardağın şu an ölü olduğu kabul edilse de, birkaç yanardağın püskürme tehlikesi baş göstermekte. Yellowstone Ulusal Park’ı aktif yanardağ düzeyini koruyor.

2. Dev bir yıldızın patlaması

Dünyanın Nasıl Sonlanacağına Dair 7 Meşhur Teori

Betelgeuse, çapı 300 milyon kilometreden fazla olduğu tahmin edilen, evrendeki en büyük yıldızlardan biri. Bu dev yıldız ile kıyaslandığında, güneşimiz bir kum tanesi gibi kalıyor. Eğer böyle bir gök cismi süper nova olur, ölür ve uzayda patlar ise felaket yaşanabilir.

Her ne kadar 640 ışık yılı mesafe uzakta bulunsa da, güneş sistemimiz de dahil olmak üzere yoluna çıkan her şeyde yıkıcı etki bırakabilir. Bu yaşandığında, asteroit ve diğer dağınık parça dünya ile çarpışarak, gezegenimizdeki hayatı sonlandırabilir.

3. Ölümcül bir hastalığın yayılması

Dünyanın Nasıl Sonlanacağına Dair 7 Meşhur Teori

Yıldızlar gibi dev objelerin patlaması dünyayı yok edebilirken, patojenler de gezegenimize kıyamet getirebilir. 1918‘deki grip salgını Birinci Dünya Savaşı’ndan daha çok ölümle sonuçlandı. Bilim adamlarının ihtimal gözüyle baktığı başka bir ölümcül bulaşıcı hastalık doğduğu takdirde, bugünkü taşınma yollarına göre daha hızlı yayılabilir daha fazla insanı etkileyebilir ve öldürebilir.

4. Nükleer savaş

Dünyanın Nasıl Sonlanacağına Dair 7 Meşhur Teori

Birçok ülkenin bu derecede yok edici araçları infilak ettirme kapasitesi varken nükleer bir savaş tehdidi bugün bile masada. Bir nükleer savaş; ölümcül patlamalar, radyasyon, besin ve suyun kirlenmesi ile sonuçlanır. Aynı zamanda hava kalitesini etkileyeceği için, şiddetli soğuk havalara ve gıda üretiminde kısıtlamalara neden olacak bir nükleer kışla da sonuçlanabilir.

5. Küresel İklim değişikliği

Dünyanın Nasıl Sonlanacağına Dair 7 Meşhur Teori

İklimdeki değişiklikler, muhtemelen ülkeleri batıracak ve nüfusu boğacak Tsunami gibi felaketler ile ilişkilendirilir. İşin kötü yanı tüm buzullar erirse artık İstanbul diye bir şehir olmayacak :(

6. Bilgisayarların kontrolü ele alması

Dünyanın Nasıl Sonlanacağına Dair 7 Meşhur Teori

Stephen Hawking, hızla ilerleyen bilgisayar teknolojisinin tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Bir konferansta, ünlü bilim adamı, yapay zekaların akıllı makineler ile dünya kontrolünü eline alacağını ve muhtemelen yaratıcılarını öldüreceğini söyledi.

7. Güneşin ölümü

Dünyanın Nasıl Sonlanacağına Dair 7 Meşhur Teori

Güneş, gezegenimizdeki dengeyi sağlayan kritik ısıyı daha fazla üretemeyerek ömrünün sonuna gelecek. Böyle bir olay dünyadaki sıcaklığı etkileyerek, bitkileri, hayvanları ve insanları öldürecek.

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