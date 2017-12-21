Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Bazı insanlar zeka ile hayvanları ilişkilendirmese de hayvanlar bazı konularda insanlardan daha zeki ve yaratıcı olabilir. İşte yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en zeki 25 hayvanı.