Tartışmalı Konular Dünyanın en seksi kadın politikacılarını tanımak ister misiniz? Kadın her yerde kadın! İster evde ister siyasette...

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Nikita Klæstrup Facebook'ta Beğen: Nikita Klæstrup'un mükemmel fiziği ve aynı zamanda çeşitli -cesaret örneği-pozları, O'nu 2015 google'da İsmi En Çok Aratılan Danimarkalı Politikacı yapmıştır.

Halkların Özgürlüğü Partisi üyesi ve Eşit Fırsatlar Bakanı Mara Carfagna Berlusconi’nin dört kadın bakanından biri olan Kara Carfagna'yı Alman Bild gazetesi "dünyanın en güzel bakanı" seçmiştir.

Ruby Dhalla Egzotik duruşuyla Kanada parlamentosunda yerini almış, başarılı bir devlet kadını. Keyfi de yerinde gibi sanki

Eski Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko Yulia, 1996'da parlamentoya girdiğinde büyük ses getirdi. Saçını da özel biçimde toplayınca, başbakanlığı kaçınılmaz oldu.

Yulia Timoşenko 1960 doğumlu

Eva Kaili Avrupa parlamentosunun aktif bir üyesidir, Eva Kaili; ama biz O'nu şimdilik Yunan tanrıçalığına atayalım ki gözümüz geride kalmasın, o da yerinden yurdundan uzaklaşmadan layıkıyla devam etsin, öyle değil mi!

Joanna Mucha Joanna Mucha, ekonomi bölümünde doktorasını tamamladıktan sonra parlamentoya giriş yapıyor. Peki parlamentoya girene kadar modellik yaptığını öğrensek şaşırır mıydık? Yoo niye şaşıralım ki... Bence pek şaşırmazdık ya...

Elizabeth Halseth 1983 doğumlu Amerika'lı siyasetçi Elizabeth Halseth 3 senedir siyasetle ilgileniyor.

Milletvekili Alina Kabaeva Eski olimpiyat şampiyonu olan 33 yaşındaki Alina Kabaeva

Amerikan Halk Devrimi Birliği vekili Luciana León

Singapur Parlementosu vekili Eunice Olsen

İsrail Parlementosu Orly Levy

Yunan Milletvekili Eva Kaili

Estonyalı politikacı Anna-Maria Galojan

Maria Kozhevnikov Vladimir Putin'in şahsen milletvekili olarak atadığı Maria Kozhevnikov'un, zamanında Playboy dergilerinin sayfalarında fotoğrafları vardı.

Vanja Hadzovic (Sırbistan) Afet oluşundan mıdır bilinmez ama Vanja Hadzovic kesinlikle başarılı bir devlet kadınıdır.

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