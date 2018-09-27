Dünyanın en seksi denizcisiyle tanışın; Shannon Ihrke 29 yaşındaki seksi denizci,19 yaşındayken orduya katıldı ve dört yıl boyunca aktif görev aldı. Orduya katılmanın onu “daha akıllı, daha hızlı, daha güçlü” yaptığını söyleyen Ihrke, askeri takvim için ağır silahlarla seksi pozlar verdi.

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#1 19 yaşında orduya katıldı ve dört yıl aktif görev yaptı Facebook'ta Beğen:

#2 Ihrke, Askeri Takvimin lansmanında “Deniz Kuvvetleri'nde bir kadın olarak, erkeklere eşit olmak için iki kat daha sıkı çalışmak zorundasınız" dedi.

#3 “Birçok denizci başlangıçta fiziksel olarak ayak onlara uyduramayacağımı ya da onlar kadar güçlü olmadığımı düşündü, onları haklı çıkarmamak için daha çok çalıştım"

#4 "Ciddiye alınamayacak biri olmadığımı göstermek için ateşli silahlar kullandım. Çok zordu ama aynı zamanda gerekliydi.”

#5 “Vücudumu hayal edebileceğimden daha fazla zorladım ve kaosun ortasında sakin kalmayı öğrendim."

#6 Shannon bir çavuş oldu, dünyayı gezdi ve Illinois'deki Elmhurst Koleji'nden bir bilim derecesi kazandı.

#7 Ordudan ayrıldıktan sonra modellik yapmaya başlayan Shannon, modellik için çok çalışmak gerektiğini ve her şeyi kendi elde etmek zorunda olduğunu söyledi.

#8 “Deniz Kuvvetleri'ne hayatımı borçluyum. Uyanmak, kendimi zorlamak, hedefler koymak ve işler zorlaşınca savaşmak için bana bir sebep verdi." dedi.

#9 “Hayatımda hala yapmak istediğim başka hayallerim olmasaydı, tereddüt etmeden orduya yeniden katılırdım... Bazı insanlar yaşamlarında bir fark yaratabilmek için düşünürken tüm yaşamı harcıyorlar.

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