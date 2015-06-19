İlişkiler Dünyanın En Psikopat 6 Kız Arkadaşı Bu sevgililer size denk gelmedi diye sevineceksiniz. Hatta ömrünüzün sonuna kadar bile bekar kalmak isteyebilirsiniz. İşte tarihin en psikopat 6 kız arkadaşı

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1. Rajini Narayan'ın yakıcı kıskançlığı Facebook'ta Beğen: Avusturalyalı bir kadın, kocasının bir başka kadınla ilişkisi olduğunu düşündü ve kıskançlıktan kocasının pensini yakmak istedi. Rajini Narayan adlı kadın, kocası uyurken penisine etanol benzeri bir madde ile ıslattı ve... Narayan mahkemede amacının sadece kocasını korkutmak istediğini, onu öldürmek istemediğini söyledi. 44 yaşındaki kadın, adam öldürmek suçundan hapishaneye konuldu.

2. Kira V, erkek arkadaşının penisini patlattı Rus bir kadın gerçekten erkek arkadaşının penisini patlattı. İsmi sadece Kira V olarak açıklanan kadın erkek arkadaşı Alik ile evlenmek istedii ancak Alik, Kira’nın muhtemelen deli olduğunu farkederek bunu istemedi ve ilişkiyi sonlandırmak istedi. Kira V, Alik’le güzel bir son gece geçirmek istedi. Çift, güzel bir gecenin sonunda yatağa girdi. Kira, Alik’in penisine fişek bağlayarak patlattı. Alik, hastaneye kaldırıldı ve Kira da 12 yıl boyunca hapis cezasına çarptırıldı.

3. Lorena Bobbit 23 Haziran 1993’te ajanslar şöyle bir haber geçti: Lorena Bobbit, kavga ettiği kocasının penisini kopartmıştı. Mahkemede Lorena, kocasının o gece kendisine tecavüz ettiğini, yıllar boyu da kötü muamele ve evlilik içi tecavüze maruz kaldığını açıkladı. “O gece mutfağa bir bardak su içmeye gitmiştim. Birden çok büyük bir bıçak gördüm ve aklıma yıllar boyu yaşadığım kötü anılar geldi. Bıçağı aldığım gibi John’un penisini kestim. Evden çıkıp kestiğim penisi de biryere fırlattım.” Mucize eseri doktorlar, John’un kesilen biriciğinin yerini tespit etti ve dokuz buçuk saat süren bir operasyondan sonra John’u hadım olmaktan kurtardılar. Lorena, mahkemede suçlu bulunmadı.

4. Bayan Ming’in cezası Çin’de gerçekleşen olayda, Jiang Ming adlı bir erkek karısına internet bağımlılığını bırakacağına ve yeni doğan çocuğuyla ilgileneceğine söz vermişti. Ancak Jiang için internet oldukça çekiciydi ve evin yakınındaki internet kafelerde vakit geçirmeye başladı. Jiang’in karısı onun bu davranışından bıkmıştı ve onu cezalandırmak istemişti. Jiang durumu şöyle açıklıyor: “İnternette dolaşıyordum. Birden sağ elimde bir uyuşma hissettim. Farenin imleci hareket etmiyordum. Sonradan sağ elimin fare pedinin üzerinde olduğunu ve kanın kolumdan fışkırdığını gördüm.” Jiang’in karısı, onu internet bağımlılığı yüzünden cezalandırmak istemişti. Kısaca Jiang, satırla kocasının elini kesmişti. Mahkemeye çıkan karı-koca hiçbir ceza almadı, Jiang, sözünü tutmadığı için kendisinin bu cezayı hakkettiğini söyledi.

5. Dominique Fisher Seksten sonra ismini bıçakla yazar Wayne Robinson, bir barda tanıştığı kadınla gece boyu ilişkiye girdi ve sabah uyandığında koluna kendi ismini kazımış halde buldu: "Dominique" Robinson herhangi bir acı hissettiğini hatırlamadığını söyledi ve ekledi “o an uyanmadığıma inanmıyorum. Onunla seks yaptığımı bile hatırlamıyorum. Bana farklı pozisyonlarda ilişkiye girdiğimizi söyledi.” Dominique Fisher, bir süre polisten kaçsa da daha sonra yakalandı ve iki seneliğine hapse konuldu.

6. Testis avcısı bayan Marinescu Aruica Marinescu adlı kişinin karısı, aldatıldığını düşündü ve testislerini elleriyle kopardı. Aruica durumu şöyle anlatıyor: “Evdeydik ve sözde ilişkim üzerine kavga ediyorduk. Karım o kadar sinirlendi ki, elleriyle testislerimi tuttuğu gibi kopardı. Güçlü bir kadın değildi ancak o an çok sinirliydi ve siniri yüzünden insan üzeri güçleri var gibiydi. Hissettiğim acı ise anlatılamaz.” Doktorlar Marinsecu’nun testis torbasını ve içindekileri on saatlik bir ameliyattan sonra vücuda geri yerleştirmeyi başardı.

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