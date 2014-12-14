Dünyanın en komik ama en işe yarar icatları Unutmayın! Ortada bir sorun var ve para yoksa, mutlaka bir icat ortaya çıkacaktır!

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