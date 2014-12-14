Dünyanın en komik ama en işe yarar icatları
Unutmayın! Ortada bir sorun var ve para yoksa, mutlaka bir icat ortaya çıkacaktır!
Tüp Mü Bitti?
Tüp bitmiş, doğalgaz kesilmiş... İşte size mükemmel çözüm! Ütü üzerinde ekmek de kızartabilirsiniz.
Tüp Mü Bitti?
Yine bir bitmiş tüp vakası... Ütüyle çay demlemek de mümkün.
Musluk Tamirine Son!
Bu yöntemle bozulan musluk ve kaybolan penseye son!
Ev Yapımı Sebil
Kışın piknik olmaz ama sebil olur!
Silecek Kolu
Araba fiyatına silecek kolu satıyorlar diye şikayet ediyorsanız, işte sizin için önerimiz...
Çırpıcı
Matkap boş zamanlarında çırpıcı olabilir.
Tutuşmayan Mangala Son!
Vantilatör sadece serinlemek için değildir! İşte kanıtı...
Kulaklık Yoksa Bant Var!
İki işi aynı anda yapamayanlar için mükemmel çözüm...
Çare Pet Şişe
Bahçe sulama için çok para harcamaya gerek yok. Pet şişeye bir kaç delik yeterli!
Klimalı Sulama
Bu çok önemli bir buluş! Klimadan akan su israfını çiçek sulayarak değerlendiren bu zekaya hayranız!
Boru Değil Yatak
Borulardan yapılan bu yatak hem ucuz, hem estetik, hem de daha sağlam.
Çanta
Eski kotuyla çanta yapan olur da ayakkabıyla çanta yapan olamaz mı?
Küvette Kitap Keyfi
Artık küvette ıslanan kitap derdine son!
Temizlik
Matkapla gelen temizlik!
Küvetten Duşa
İşe yarıyor sonuçta...
Çözümse Çözüm
Ütüyle yemek yapılabilir, tüp bitmiş kime ne..
Alafranga Rahatlığı
Bu buluş, çömelemeyenlere gelsin...
Sevdiğim Kız Bana Dede Dedi...
Koyduğu yeri kaybettiği için büyük bir müzik çalar taşımak istemiştir belki...
İnternet Kesintisi Buluşu: Kahveci
Beleş internete ihtiyacı olup da dizüstü bilgisayarı olmayanlara gelsin...
Borulu Yatak
Altı Üstü 3 sene kullanacak, sonra çöp. Çok para harcamayın!
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