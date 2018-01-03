Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.
Her sene dünyanın en güzel yüzüne sahip 100 kadınını açıklayan ''TC Candler'' sayfası, 2017'nin de en güzel yüzlerini açıkladı.
#30 Yaya Urassaya Sperbund
Facebook'ta Beğen:
#29 Chloë Grace Moretz
#28 Hande Erçel
#27 Еmilia Clarke
#26 Dilraba Dilmurat
#25 Priyanka Chopra
#24 Ana de Armas
#23 Kang Seul Gi
#22 Gal Gadot
#21 Minatozaki Sana
#20 Taylor Hill
#19 Lupita Nyong'o
#18 Jennie Kim
#17 Yael Shelbia
#16 Oktyabrina Maximova
#15 Lalisa Manoban
#14 Emma Watson
#13 Audreyana Michelle
#12 Bella Heathcote
#11 Antonia
#10 Camilla Belle
#9 Golshifteh Farahani
#8 Ju Jingyi
#7 Adelaide Kane
#6 Jourdan Dunn
#5 Nana
#4 Sarah Gadon
#3 TzuYu
#2 Thylane Blondeau
#1 Liza Soberano
Facebook Yorumları