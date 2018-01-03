Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

Her sene dünyanın en güzel yüzüne sahip 100 kadınını açıklayan ''TC Candler'' sayfası, 2017'nin de en güzel yüzlerini açıkladı.

#30 Yaya Urassaya Sperbund

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.
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#29 Chloë Grace Moretz

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#28 Hande Erçel

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#27 Еmilia Clarke

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#26 Dilraba Dilmurat

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#25 Priyanka Chopra

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#24 Ana de Armas

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#23 Kang Seul Gi

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#22 Gal Gadot

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#21 Minatozaki Sana

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#20 Taylor Hill

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#19 Lupita Nyong'o

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#18 Jennie Kim

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#17 Yael Shelbia

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#16 Oktyabrina Maximova

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#15 Lalisa Manoban

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#14 Emma Watson

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#13 Audreyana Michelle

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#12 Bella Heathcote

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#11 Antonia

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#10 Camilla Belle

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#9 Golshifteh Farahani

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#8 Ju Jingyi

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#7 Adelaide Kane

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#6 Jourdan Dunn

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#5 Nana

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#4 Sarah Gadon

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#3 TzuYu

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#2 Thylane Blondeau

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

#1 Liza Soberano

Dünyanın en güzel yüzlerine sahip 30 şahane kadın. Listede bir de Türk güzeli bulunuyor.

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