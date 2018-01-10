Dünyanın en güzel futbolcu eşleri
ABD merkezli 'msn.com' binlerce insanın verdiği oy sonrasında belirlenen liste yayınlandı. 'Dünyanın en güzel futbolcu eşleri' listesinde ilk kez bir Türk ünlü de var.
#33 Jennifer Giroud
Olivier Giroud'un karısı (Fransa). Çiftin iki çocuğu var, Jade ve Paul.
#32 Andriani Michael
Jack Wilshere'nin eşi (İngiltere). 2017'de evlendiler.
#31 Lena Stiffel
Julian Draxler'in kız arkadaşı (Almanya).
#30 Amine Gülşe
Mesut Özil'in Nişanlısı (Almanya).
#29 Perrie Edwards
Alex Oxlade-Chamberlain'in (İngiltere) kız arkadaşı. Kasım 2016'dan beri birlikteler.
#28 Sam Cooke
Chris Smalling'in eşi (İngiltere). Çift 2017'de evlendi.
#27 Pamela Reif
Loris Karius'un sevgilisi (Almanya). Çift Kasım 2016'da çıkmaya başladı.
#26 Polly Parsons
Thomas Vermaelen'in eşi (Belçika). Çift Haziran 2017'de evlendi ve iki çoçukları var: Raff ve Ace.
#25 Kaya Hall
Phil Jones'un eşi (İngiltere). 2017'de evlendiler.
#24 Ana Ivanovic
Bastian Schweinsteiger'in karısı (Almanya). Çift, Eylül 2014'te çıkmaya başladı ve Temmuz 2016'da evlendi.
#23 Alex Gerrard
Steven Gerrard'ın eşi (İngiltere). Onların dört çocuğu var, kızları Lilly-Ella, Lexie ve Lourdes ve oğlu Lio.
#22 Amra Silajdzic
Edin Deko'nun karısı (Bosna-Hersek). Çift, 2014'te evlendi ve Una adında bir kızı var.
#21 Chantelle Tagoe
Emile Heskey'nin eşi (İngiltere). Onlar üç çocuğun ebeveyni.
#20 Michela Quattrociocche
Alberto Aquilani'nin eşi (İtalya). Çiftin iki çocuğu var.
#19 Ludivine Kadri
Bacary Sagna'nın karısı (Fransa). 2010 yılından beri evli ve iki oğlu Elias ve Kais var.
#18 Federica Nargi
Alessandro Matri'nin eşi (İtalya). 2013'te evlendiler.
#17 Evangelina Anderson
Martín Demichelis'in eşi (Arjantin). 2015 yılında evlendiler. İki çocukları var: Martin ve Lola.
#16 Georgina Cleverley
Tom Cleverley'nin eşi (İngiltere). Çift 2015 yılında evlendi ve iki çocukları oldu. Kızı Nevaeh ve oğlu Albie George.
#15 Hazel O'sullivan
Andros Townsend'in kız arkadaşı (İngiltere). Çift 2013'ten beri çıkıyor.
#14 Fiorella Mattheis
Alexandre Pato'nun kız arkadaşı (Brezilya). 2014'ten beri çıkıyorlar.
#13 Yolanthe Sneijder-Cabau
Wesley Sneijder'in karısı (Hollanda). 2010 yılında evlendiler.
#12 Melissa Satta
Kevin-Prince Boateng'in eşi (Gana). 2011'den beri birlikteler ve Maddox adında bir oğulları var.
#11 Edurne Garcia
David de Gea'nın kız arkadaşı (İspanya) 2010 yılından beri beraberler.
#10 Ann-Kathrın Brömmel
Mario Götze'nin kız arkadaşı (Almanya). 2012'den beri birlikteler.
#9 Pilar Rubio
Sergio Ramos'un karısı (İspanya). Çiftin iki oğlu var: Sergio ve Marco.
#8 Abbey Clancy
Peter Crouch'un eşi (İngiltere). 2011'de evlendiler ve iki kızları var: Sophia Ruby ve Liberty Rose.
#7 Nagore Aramburu
Xabi Alonso'nun karısı (İspanya). 2009'da evlendiler ve üç çocukları var: Jontxu, Ane ve Emma.
#6 Sara Carbonero
Iker Casillas'ın karısı (İspanya). Çift, altı yıllık birliktelikten sonra 2016 yılının Mart ayında evlendi. İki oğuları var: Martin ve Lucas.
#5 Lorena Bernal
Mikel Arteta karısı (İspanya). Çift, 2010 yılında evlendi ve üç çocukları var: Gabriel, Daniel ve Oliver var.
#4 Antonella Roccuzzo
Lionel Messi'nin eşi (Arjantin). 2017'de evlendi ve iki oğulları var: Thiago ve Mateo.
#3 Coleen Mcloughlin
Wayne Rooney'nin eşi (İngiltere). Çift, altı yıllık bir birliktelikten sonra 2008'de evlendi. Üç oğulları var: Kai Wayne, Klay Anthony ve Kit Joseph.
#2 Victoria Beckham
David Beckham'ın eşi (İngiltere). Ünlü futbolcu 1999'da evlendi ve Brooklyn, Romeo ve Cruz'un üç oğlu ve Harper adlı bir kız çocuğu var.
#1 Shakira
Gerard Piqué (İspanya) eşi. Çiftin iki oğlu var: Milan ve Sasha.
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