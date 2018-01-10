Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

ABD merkezli 'msn.com' binlerce insanın verdiği oy sonrasında belirlenen liste yayınlandı. 'Dünyanın en güzel futbolcu eşleri' listesinde ilk kez bir Türk ünlü de var.

#33 Jennifer Giroud

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri
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Olivier Giroud'un karısı (Fransa). Çiftin iki çocuğu var, Jade ve Paul.

#32 Andriani Michael

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Jack Wilshere'nin eşi (İngiltere). 2017'de evlendiler.

#31 Lena Stiffel

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Julian Draxler'in kız arkadaşı (Almanya).

#30 Amine Gülşe

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Mesut Özil'in Nişanlısı (Almanya).

#29 Perrie Edwards

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Alex Oxlade-Chamberlain'in (İngiltere) kız arkadaşı. Kasım 2016'dan beri birlikteler.

#28 Sam Cooke

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Chris Smalling'in eşi (İngiltere). Çift 2017'de evlendi.

#27 Pamela Reif

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Loris Karius'un sevgilisi (Almanya). Çift Kasım 2016'da çıkmaya başladı.

#26 Polly Parsons

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Thomas Vermaelen'in eşi (Belçika). Çift Haziran 2017'de evlendi ve iki çoçukları var: Raff ve Ace.

#25 Kaya Hall

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Phil Jones'un eşi (İngiltere). 2017'de evlendiler.

#24 Ana Ivanovic

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Bastian Schweinsteiger'in karısı (Almanya). Çift, Eylül 2014'te çıkmaya başladı ve Temmuz 2016'da evlendi.

#23 Alex Gerrard

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Steven Gerrard'ın eşi (İngiltere). Onların dört çocuğu var, kızları Lilly-Ella, Lexie ve Lourdes ve oğlu Lio.

#22 Amra Silajdzic

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Edin Deko'nun karısı (Bosna-Hersek). Çift, 2014'te evlendi ve Una adında bir kızı var.

#21 Chantelle Tagoe

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Emile Heskey'nin eşi (İngiltere). Onlar üç çocuğun ebeveyni.

#20 Michela Quattrociocche

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Alberto Aquilani'nin eşi (İtalya). Çiftin iki çocuğu var.

#19 Ludivine Kadri

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Bacary Sagna'nın karısı (Fransa). 2010 yılından beri evli ve iki oğlu Elias ve Kais var.

#18 Federica Nargi

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Alessandro Matri'nin eşi (İtalya). 2013'te evlendiler.

#17 Evangelina Anderson

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Martín Demichelis'in eşi (Arjantin). 2015 yılında evlendiler. İki çocukları var: Martin ve Lola.

#16 Georgina Cleverley

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Tom Cleverley'nin eşi (İngiltere). Çift 2015 yılında evlendi ve iki çocukları oldu. Kızı Nevaeh ve oğlu Albie George.

#15 Hazel O'sullivan

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Andros Townsend'in kız arkadaşı (İngiltere). Çift 2013'ten beri çıkıyor.

#14 Fiorella Mattheis

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Alexandre Pato'nun kız arkadaşı (Brezilya). 2014'ten beri çıkıyorlar.

#13 Yolanthe Sneijder-Cabau

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Wesley Sneijder'in karısı (Hollanda). 2010 yılında evlendiler.

#12 Melissa Satta

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Kevin-Prince Boateng'in eşi (Gana). 2011'den beri birlikteler ve Maddox adında bir oğulları var.

#11 Edurne Garcia

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

David de Gea'nın kız arkadaşı (İspanya) 2010 yılından beri beraberler.

#10 Ann-Kathrın Brömmel

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Mario Götze'nin kız arkadaşı (Almanya). 2012'den beri birlikteler.

#9 Pilar Rubio

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Sergio Ramos'un karısı (İspanya). Çiftin iki oğlu var: Sergio ve Marco.

#8 Abbey Clancy

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Peter Crouch'un eşi (İngiltere). 2011'de evlendiler ve iki kızları var: Sophia Ruby ve Liberty Rose.

#7 Nagore Aramburu

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Xabi Alonso'nun karısı (İspanya). 2009'da evlendiler ve üç çocukları var: Jontxu, Ane ve Emma.

#6 Sara Carbonero

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Iker Casillas'ın karısı (İspanya). Çift, altı yıllık birliktelikten sonra 2016 yılının Mart ayında evlendi. İki oğuları var: Martin ve Lucas.

#5 Lorena Bernal

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Mikel Arteta karısı (İspanya). Çift, 2010 yılında evlendi ve üç çocukları var: Gabriel, Daniel ve Oliver var.

#4 Antonella Roccuzzo

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Lionel Messi'nin eşi (Arjantin). 2017'de evlendi ve iki oğulları var: Thiago ve Mateo.

#3 Coleen Mcloughlin

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Wayne Rooney'nin eşi (İngiltere). Çift, altı yıllık bir birliktelikten sonra 2008'de evlendi. Üç oğulları var: Kai Wayne, Klay Anthony ve Kit Joseph.

#2 Victoria Beckham

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

David Beckham'ın eşi (İngiltere). Ünlü futbolcu 1999'da evlendi ve Brooklyn, Romeo ve Cruz'un üç oğlu ve Harper adlı bir kız çocuğu var.

#1 Shakira

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri

Gerard Piqué (İspanya) eşi. Çiftin iki oğlu var: Milan ve Sasha.

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