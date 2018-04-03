Dünyanın dört bir yanından ilginç yasaklar
Bu ülkelere bir gün yolunuz düşerse; 'Bu yasakları bilmiyordum', 'duymadım', 'görmedim' gibi bahanelere sığınmayın.
#1 Avusturalya - Elektrikçi lisansına sahip değilseniz ampulünüzü değiştiremezsiniz.
#2 Çin - Boğulma vakalarına müdahale etmek.
#3 İtalya - Güvercinleri beslemek.
#4 ABD - Sürpriz yumurta
#5 Kanada - Madeni para kullanmak.
Eğer satın alacağınız şey 10 Kanada Dolarınının üzerindeyse madeni para ile ödeme yapamazsınız.
#6 İsviçre - Akşam 10'dan sonra sifon çekmek.
#7 Pennsylvania'da buzdolabının kapısı açıkken önünde uyumak ve banyoda şarkı söylemek yasaktır.
#8 İsrail - İllegal radyo yayını yapmak.
Ancak illegal radyo yayınını 5 sene sürdürmeyi başarırsanız, artık resmi yayına dönüşüyorsunuz.
#9 İtalya - Yumruk atmak
#10 Londra'da salgın hastalığınız varken taksi durduramazsınız.
#11 Birleşik Krallık - Noel gününde bisküvi yemek yasak
#12 Samoa - Karınızın doğum gününü unutmak
#13 Svaziland - Kadınlar iç çamaşırı giyemez.
#14 California - Otel odasında portakal soymak.
#15 Türkmenistan - Ses kayıt, opera ve bale
Facebook Yorumları