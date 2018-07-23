Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Kimisi bir otel rahatlığında kimisi de içinde küçük bir cehennem barındırıyor. İşte o hapishanelerin hücreleri ve hikayeleri.

#1 Aranjuez Cezaevi, Aranjuez, İspanya

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.
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İspanya'nın Aranjuez Hapishanesi, ebeveynlerin ve çocukların hapsedilmiş aile üyeleriyle kalmalarına izin verir. Duvarlarda, bir kreş ve oyun alanında Disney karakterleri ile amaç, bir ebeveynin parmaklıklar arkasında olduğu sürece, çocukların bu durumu mümkün olduğu kadar uzun süre fark etmelerini önlemektir.

#2 Bastøy Hapishanesi, Horten, Norveç

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Bastøy hapishanesi Norveç'in en büyük düşük güvenlikli hapishanesidir. Hapishane, Horten belediyesine ait Oslo Fiord'deki Bastøy adasında bulunuyor. Hapishane bütün adayı kullanıyor, ancak kuzey kısmı Nordbukta plajı halka açık olarak kullanılmaktadır. Hapishane, yaklaşık 80 bina, yol, sahil bölgesi, kültürel peyzaj, futbol sahası, tarım alanı ve orman ile küçük bir yerel topluluk olarak düzenlenmiştir.

Hapishane işlevlerine ek olarak, bir dükkan, kütüphane, bilgilendirme bürosu, sağlık hizmetleri, kilise, okul, NAV (devlet sosyal hizmetleri), rıhtım, feribot hizmeti (kendi nakliye acentesi ile birlikte) ve tesisleri için bir deniz feneri vardır.

#3 Halden Hapishanesi, Halden, Norveç

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Halden Cezaevi, Halden, Norveç'te maksimum güvenlikli bir hapishane. Üç ana birimi var ve dünyanın her yerinden mahkumları alıyor, ancak geleneksel güvenlik cihazları yok. Norveç'teki ikinci en büyük hapishane, 2010 yılında rehabilitasyona odaklanarak kuruldu; tasarımı ise hapishane dışındaki hayatı simüle edecek şekilde yapılmış.

Diğer faaliyetlerin yanı sıra, silahsız personel ile etkileşimde bulunan ve toplum içinde hissi yaratmak için çalışan mahkumlara spor ve müzik de verilebilir.
İnsancıl koşullarından ötürü övgü alan Halden Prison, 2010 yılında iç tasarımı için Arnstein Arneberg Ödülü'nü aldı ve bir belgeselin konusuydu, fakat aynı zamanda çok liberal olma konusunda da eleştiriler aldı.

#4 Black Dolphin Cezaevi, Sol-Iletsk, Rusya

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Bastøy hapishanesi Norveç'in en büyük düşük güvenlikli hapishanesidir. Hapishane, Horten belediyesine ait Oslo Fiord'deki Bastøy adasında bulunuyor. Hapishane bütün adayı kullanıyor, ancak kuzey kısmı Nordbukta plajı halka açık olarak kullanılmaktadır. Hapishane, yaklaşık 80 bina, yol, sahil bölgesi, kültürel peyzaj, futbol sahası, tarım alanı ve orman ile küçük bir yerel topluluk olarak düzenlenmiştir.
Hapishane işlevlerine ek olarak, bir dükkan, kütüphane, bilgilendirme bürosu, sağlık hizmetleri, kilise, okul, NAV (devlet sosyal hizmetleri), rıhtım, feribot hizmeti (kendi nakliye acentesi ile birlikte) ve tesisleri için bir deniz feneri vardır.

#5 Luzira Cezaevi, Kampala, Uganda

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Luzira'da, mahkumlara Birleşik Krallık'ta veya ABD'de benzer cezaevlerinde bulunandan daha fazla sorumluluk verilmiştir. Mahkumlar, yiyeceklerin yetiştirilmesi ve hasat edilmesi, hazırlanması ve hapishanedeki dağılımı da dahil olmak üzere, yaşadıkları birimlerin uyum ve işlevlerini sürdürme sorumluluğunu üstlenirler. Birçok insan, başkalarına marangozluk becerilerini öğretmek ve öğrenmeye teşvik edilir. Luzira'daki mahkumiyete karşı gardiyan sayısı, İngiltere'deki 1: 15'e kıyasla yaklaşık 1:35.

Mahkumlar arasındaki saldırganlık az ve istisnadır. Luzira'daki suç oranı yüzde 30'dan az, İngiltere'de yüzde 46 ve ABD'de yüzde 76 dır.

#6 HMP Addiewell, Lothian, İskoçya

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

HMP Addiewell, mahkumalrın kötü davranışlarını ve hapsedilmesine yol açan durumları ele alabilecekleri bir öğrenim hapishanesidir. Bu faaliyetler arasında eğitim, danışmanlık ve çalışma yer almaktadır. Cezaevinde iken doğa ve aile iletişimi de rehabilitasyon sürecinin temel unsurudur.

#7 Maula Hapishanesi, Lilongwe, Malavi

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Lilongwe, Malawi'deki Maula hapishanesi ciddi biçimde aşırı kalabalıktı - 2015'te, yaklaşık 200 kişi 60 kişilik bir hücreye tıkıldı. Birçoğunun Etiyopyalı göçmen olduğu mahkumlar, 120 kişi başına bir tuvaleti ve 900 kişi başına bir musluk paylaşmalıdır. Malavi hükümetinin küçük bütçesinden dolayı mahkumlar günde sadece bir kez besleniyorlar.

Mahkumlar için birkaç önemli noktadan biri de spor. Erkeklerin futbol oynamasına izin verilir ve kadınlar basketbol oynayabilir.

#8 Norgerhaven Hapishanesi, Veenhuizen, Hollanda

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Hollanda'nın Veenhuizen şehrinde bulunan Norgerhaven hapishanesinde tutulan mahkumlar, yatak, mobilya, buzdolabı ve hücrelerinde bir TV'nin yanı sıra özel bir banyoya sahiptir. Hollanda'daki suç oranları o kadar düşük ki, ilginç bir krizle karşı karşıya kalıyorlardı. Bu “sorunu” çözmek için ülke, 2015 yılında Norveç'te hapishanelerden fazla mahkumları almak için bir anlaşma yaptı. Şimdi Norveçli mahkumların bir kısmı Norgerhaven'daki hapishanelerde cezalarını çekiyor.

#9 Penal De Ciudad Barrios, San Miguel, El Salvador

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Bu hücreler sadece 12 metre genişliğinde ve 15 metre boyunda, genellikle 30'dan fazla insanla ile dolu. Başlangıçta 72 saatlik bekletme hücresi olarak görev yapacak şekilde inşa edilmişlerdi, ancak birçok mahkum bir yıldan uzun süredir kalıyor.

Günlerinin çoğu, karışan kıyafetlerini birbirinden ayırmak ve iplikleri bir araya getirerek, hamak gibi birbiri üstüne yığılmış olarak uyudukları hamakları birleştirmek için harcanıyor.

#10 Onomichi Hapishanesi, Onomichi, Japonya

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Ülke yaşlandıkça yaşlı cezaevleri Japonya'da daha yaygın hale geliyor. Onomichi Hapishanesi, tamamen kıdemli bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Mahkumlar, kendileri için uygun yiyeceklere erişebiliyor ve çalışma saatlerini örgü ve dikişte geçiriyorlar.

#11 San Diego Orta Güvenlikli Kadın Hapishanesi, Cartagena, Kolombiya

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Cartagena'daki San Diego Kadınlar Hapishanesindeki tutuklular, her gece tesisin kapalı mekanlarından birinde açılan renkli bir restoran olan “Interno” da aşçı, garson ve bulaşık yıkama görevleri ile her gün özgürlüğün tadına varıyorlar. Burada bulunan yaklaşık 180 mahkumun 25'i, kadınların cezalarının sona ermesinin ardından topluma geri dönmelerine yardımcı olan bir programın parçası olarak seçilmiştir. Bu düşük güvenlikli hapishanedeki kadınlar, hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp gibi suçlardan bulunuyorlar.

#12 Champ-Dollon Hapishanesi, Cenevre, İsviçre

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

1977 yılında açılan Cenevre'nin Champ-Dollon cezaevinin ana işlevi duruşma öncesi ve ceza verilmeden önce mahkumları tutmaktır. Mahkumların sayısı sürekli artmaktadır, bu da kronik bir aşırı kalabalıklaşma sorununa yol açmıştır. 2010 yılında cezaevinde sadece % 7,2 İsviçre ile 115 farklı millet temsil edildi.

#13 Haiti’nin Sivil Hapishanesi, Arcahaie, Haiti

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Haiti'nin Sivil Hapishanesi, sahil kasabası Arcahaie'de ve aşırı derecede kalabalıktır. 2016 yılında 174 mahkum, bir gardiyanın ölümü ve başkalarının yaralanmasına neden olan bir isyan sırasında kaçtı.

#14 Cebu Gözaltı ve Rehabilitasyon Merkezi (CPDRC), Cebu, Filipinler

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

CPDRC, mahkumların günlük egzersiz ve rehabilitasyonlarının bir parçası olarak dans rutinleri gerçekleştirdikleri bir maksimum güvenlik hapishanesidir ve performanslarının çoğu filme çekilir ve çevrimiçi olarak yayınlanır, bu sayede gerçek çevrimiçi ünlüler arasında popüler bir hale gelir.

#15 Neve Tirza, Ramla, İsrail

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Neve Tirza, İsrail'in tek kadın hapishanesi. Çoğu hücre tuvalet ve duş dahil 13 metrekaredir. Her hücre, genellikle uyku alanlarını paylaşmak zorunda olan altı kadına ev sahipliği yapar.

#16 San Pedro Cezaevi, La Paz, Bolivya

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

San Pedro hapishanesi, polis memurları tarafından korunuyor ve gardiyanlar sadece mahkumların hapishanede tutulmasıyla ilgileniyor. Hapishanedeki düzen, seçilmiş liderler tarafından sağlanır. bu genellikle bıçaklayarak olur. Mahkumlar kendi hücrelerini diğer mahkumlardan almalıdır.
En zengin olanlar, özel banyo, mutfak ve kablolu televizyon ile ihtiyaçlarını karşıladıkları "La Posta" denilen bölgede yaşamakta, bu tür hücreler yaklaşık 1,500-1,800 Bolivianos'a satılmaktadır.
Zengin mahkumlar üç kat ve bir spa küveti içeren lüks hücreleri satın alabilirler. Ancak, hapishane içindekilerin çoğu, tek odalı hücrelerin beş kişiyi barındırabilmesi için ortak olması nedeniyle sıkışık koşullarda yaşamaktadır. Birçok mahkum, aileleriyle birlikte yaşıyor çünkü hapishanelerin fakir sokaklardan daha güvenli olduğuna inanılıyor.

#17 Otago Ceza Tesisi, Milburn, Yeni Zelanda

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Mahkumların zamanlarını geçirirken lüks içinde rahatlayabilecekleri bir yer olan Otago, "Milton Hilton" olarak adlandırıldı. Yeni Zelanda'daki Otago Tesisi, bir hapishaneden daha çok gençlerin yatak odasına benziyor. İnsanları toplum üyeleri gibi hissetmek için tasarlanmış sağlık tesisleri ve kütüphane bulunmaktadır.

#18 ADX Florence, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

ADX Florence, "Rockies of Alcatraz" ve "Supermax" olarak da bilinen ABD Penitentiary Administrative Maximum, Floransa, Colorado yakınlarındaki Rocky Dağları'nın eteklerinde yer alan modern bir maksimum güvenlikli federal hapishanesidir. 1994 yılında açılan ADX Supermax tesisi, ortalama cezaevi sistemi için çok tehlikeli olduğu düşünülen suçluları hapsetmek ve tecrit etmek için tasarlandı. Mahkumların çoğunluğu idari ayrımcılıkta tutuluyor. 23 saat boyunca özel olarak tasarlanmış tek kişilik bir hücrede kalırlar.
Mahkumlar, duş, egzersiz ve ayrıcalıklarla telefon görüşmelerini içeren 1 saatlik zamanlarında sıkı kısıtlamalar (kelepçeli, zincirlenmiş veya her ikisi de) altında hareket ettiriliyor. Hücresinde servis edilen yemekler, kendilerine zarar vermek için kullanılamayan gıdalarla sınırlıdır.

#19 Quezon Şehir Hapishanesi, Quezon, Filipinler

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Quezon Şehri hapishanesinde, hijyenik olmayan bir tesiste yer, su ve yemek için acımasız ve sürekli bir savaş var.
160 ila 200 mahkumun 20 kişilik bir hücrenin içinde, erkekler açık hava basketbol sahasının çatlamış zemini üzerinde, merdiven basamaklarında, yatakların altında ve eski battaniyelerden yapılmış hamaklarda uyumaktadır.

#20 El Buen Pastor Kadınlar Hapishanesi, Bogota, Kolombiya

Dünyanın dört bir yanındaki hapishane hücreleri nasıl gözüküyor.

Kolombiya'nın Bogota şehrinde bulunan El Buen Pastor kadın cezaevi, 2 tutukluyu barındırmak için tasarlanan ancak şimdi 10 ila 20 arasında kadına ev sahipliği yapan hücreler içeriyor. Mahkumlar arasında yolsuzluk ve şiddet öne çıkmaktadır. Zor koşullara rağmen, El Buen Pastor, tutukluları yıllık güzellik yarışması ve geçit töreniyle uyum sağlamaları için girişimlerde bulunur.

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