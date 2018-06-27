Dünyaca ünlü yıldızların eski defterlerini kapatmamış Instagram hesabı!

Birçoğumuz öyle ya da böyle hayatımıza etki eden ünlülere hayran kalıyoruz. ''Yelvet Coke'' adlı Instagram hesabı da bu kişilerin; gündelik hayatlarından, nadir bulunan, eski fotoğraflarını bizlerle paylaşıyor. İşte birçoğumuz daha önce görmediği o fotoğraflar.