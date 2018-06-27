Dünyaca ünlü yıldızların eski defterlerini kapatmamış Instagram hesabı!
Birçoğumuz öyle ya da böyle hayatımıza etki eden ünlülere hayran kalıyoruz. ''Yelvet Coke'' adlı Instagram hesabı da bu kişilerin; gündelik hayatlarından, nadir bulunan, eski fotoğraflarını bizlerle paylaşıyor. İşte birçoğumuz daha önce görmediği o fotoğraflar.
Sophia Loren - 1965
Lady Diana - Çocuğunu Disneyland'a götürdüğü zaman
Freddie Mercury Darth Vader'in üstünde - Ağustos, 1980
Nicole Kidman, Tom Cruise ile boşandıktan sonra
David Bowie -1993
Brad Pitt
Michael Jackson ve Paul Mccartney yemek yapıyor - 1982
Audrey Hepburn Paris’te - 1955
Milla Jovovich, Herb Ritts tarafından fotoğraflandı - 1988
Marilyn Monroe
Drew Barrymore
Keanu Reeves
John Travolta ile dans eden Prenses Diana
28 yaşındaki Barack Obama
Meryl Streep
Justin Timberlake ve Ryan Gosling - 1994
Elton John - Los Angeles, 1975
Heath Ledger
Johnny Depp ve Winona Ryder - Mayıs 1991
1990'ların sonunda Paris'te bir genç: Amy Winehouse
Velvet Coke Instagram hesabı: @velvetcoke
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