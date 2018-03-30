Dünyaca ünlü futbolcuların Nusret tutkusu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tüm dünyada üne kavuşan Nusret'in hayranları arasında futbolcuların yeri başka. İşte Nusret ile fotoğraf çekilmek için adeta birbiriyle yarışan dünyaca ünlü futbolcular.