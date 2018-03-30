Dünyaca ünlü futbolcuların Nusret tutkusu
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tüm dünyada üne kavuşan Nusret'in hayranları arasında futbolcuların yeri başka. İşte Nusret ile fotoğraf çekilmek için adeta birbiriyle yarışan dünyaca ünlü futbolcular.
Mesut Özil
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Luka Modric
David Beckham
Cesc Fabregas
Kevin De Bruyne
Sergio Agüero
Roberto Carlos
Manuel Neuer
Karim Benzema
Edgar Davids
Ricardo Quaresma
Diego Maradona
Robin Van Perise
Hakan Çalhanoğlu
Nicolas Anelka
Didier Drogba
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