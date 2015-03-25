Garip Haberler Dünya Üzerinde Açıklanamayan 12 Garip Şey Bu gizemler hala çözülemedi

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Owen Moa Facebook'ta Beğen: Upland Moa, 500 yıl önce nesli tükenen bir tür. Bu sebeple bu türe ait böylesine bir pençe bulunduğuna bilim insanları inanamıyor. Bu pençenin geçmişi ise nereden baksanız 3,000 yıl öncesine dayanıyor. Bu pençenin nasıl olup günümüze kadar geldiği ise hala çözülemeyen bir sır.

Longyou Mağaraları Bu mağaraların hepsi tamamen insan yapımı. Qin hanedanından öncesinde yapıldığı tahmin ediliyor fakat dünyanın hiç bir yerinde bir kayıtları yok.

Güneş Kapısı Stonehenge gibi olan güneş kapısının ortaya çıkışı ilk insana kadar uzanıyor. Bolivya'da ortaya çıkan ilk insanlar, kapıyı yapanlar mı bilinmiyor fakat üzerinde bulunan sembollerin astronomik anlamları olduğu düşünülüyor.

L'anse aux Çayırları Kanada'da bulunan bu 1000 yıllık alan ilk Viking'ler tarafından bulunmuş, yani Christopher Columbus'tan yıllar önce.

Göbekli Tepe Türkiye'de bulunan Göbekli Tepe, yine ilk insan yapımlarından biri. Bu tapınak ve çevresindeki şehir orada yaşayanlar tarafından yıllarca korunmuş.

Voynich Yazıtları Voynich yazıtları, günümüzde hala çözülemeyen bir sır. 2014 Yılında iki farklı grup sırrı çözmeye çalışsa da, yine de başaramadı. Bazılarına göre yazıtların dili çok eski Meksika diyalektlerine bazılarına göre de Asya diyalektlerine dayanıyor.

Yonaguni Tapınağı Bu deniz altı yapıtlarının insan elinden çıkıp çıkmadığı hala bilinmiyor.

Taş Devri Tünelleri Bu tünellerin hepsi insan yapımı fakat taş devrinde böylesine tünel komplekslerinin nasıl yapıldığı bir türlü anlaşılamıyor.

Costa Rica Top Taşları Costa Rica boyunca bu taşlardan irili ufaklı var. Arkeologlar bunların ne olduğunu kesinlikle anlayamıyor.

Bitmemiş Dikilitaş Bu dikilitaş direkt olarak taş ocağında kesilmiş fakat neden terk edildiği bilinmiyor.

Mohenjo - daro Pakistan'da bulunan bu bölge dünyanın ilk toplumlarının yaşadığı yerlerden. Burada bir planlama, sosyal organizasyon ve su sistemi var. Bölgede 40,000 kişinin yaşadığı düşünülüyor.

Saksaywaman Bu taşlar Peru'nun hemen dışında duruyorlar ve hepsi birbirlerine harika bir şekilde takılı. Nasıl bu hale geldikleri ise bilinmiyor.



Kaynak: http://www.omgfacts.com

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