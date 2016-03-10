Nostalji Dünya Tarihinin En Ölümcül Savaşçı Birlikleri Bazılarını filmlerden bazılarını kitaplardan tanıyoruz... İşte kısaca dünyanın en ölümcül savaşçı birlikleri

84 PAYLAŞIM FacebookPaylaş Twitter Yorum yapYorum yap Favorilerine Ekle Mail Gönder 55.145 OKUNMA

Pers Ölümsüzleri Facebook'ta Beğen: Ahameniş İmparatorluğunda Pers ordusunun yaklaşık 10.000 kişiden oluşan ağır piyade birliklerine 'Ölümsüzler' deniliyordu. Bu birlikler savaş alanında kazanan tarıfı büyük ölçüde belirliyor özel eğitimlerden geçiyordu.

Sparta Savaşçıları Antik dünyanın en çok korkulan azılı savaşçılarından olan Spartalılar, 7 yaşında dövüş eğitimlerine başlıyorlardı. Anlatılanlara göre 300 Spartalı filminde gördüğünüz Leonidas'ın birliğiyle gerçektekilerin hiçbir farkı yokmuş

Roma Centurioları Düzenli ordu ve profesyonel askerliğin ilk örneklerini bize sunan Centuriolar genelde 80 kişilik birliklerden oluşurlardı. Roma İmparatorluğu döneminde savaşların kazanılmasında önemli rol alan bu birlikler için savaşmak bir sanat ve alışkanlık haline gelmişti.

Viking Savaşçıları Tarihin en vahşi ve güçlü savaçılarından olan Vikingler, ağır kılıçlarının yanında kullandıkları baltalarla savaşlarda ezici bir üstünlük elde ediyordu. Ağır silahları ve iri cüsselerini rahatlıkla taşımalarından dolayı birçok devlet tarafından her zaman korkutucu olarak görüldü.

Rajput Savaşçıları 9. yüzyılda kurulan ve 'Kralın oğlu' anlamına gelen Rajput bugün hala Hindistan'da kullanılan bir birlik konumunda. Dönemin coğrafyasında en güçlü savaşçılar genelde Hindistan'ın batı sınırında yer alan Rajahstan'dan çıkıyor.

Samuraylar Samuraylar Buşido denilen geleneği sürdüren onurlarına düşkün ve oldukça profesyonel olan usta kılıç ustalarıydı. Kendilerine ait kıyafetleri ve özel yetenekleriyle korkulan birlik olarak adnlandırılan Samuraylar eğer onurlarına leke düşerse seppuku denilen bir şekilde intihar ederek hayatlarına son veriyorlardı.

Maori Savaşçıları 13. yüzyılda Yeni Zelanda'da görülen Maori kabilesi korkutucu savaş teknikleri ve kendilerine has danslarıyla günümüze kadar bulundukları ülkenin kırsal bölgelerinde varlıklarını sessiz sedasız şekilde sürdürüyorlar.

Moğol Süvarileri Bir dönem dünyaya korku salan Moğol İmparatorluğunun en güçlü askeri kolu olan süvariler özellikle bir araya geldikleri zaman yenilmez oluyorlardı. At üzerinde usta ok kullanmaları ve mızrak atışlarıyla süvarilerin düşmanları korkutması tam 2 yüzyıl sürdü.

Aztek Savaşçıları Görseldeki abi pek ölümcül gözükmüyor olabilir ancak Orta Amerika'nın kabile halklarında en ölümcül savaşçıları olan Aztekler uzun süre çevrelerine ve yabancılara korku salmayı başarmıştır. İnanışa göre seçilen liderin birliğiyle bir sefere çıkıp zafer kazanarak kendisini kanıtlaması gerekiyormuş.

Yeniçeriler Osmanlı Devleti'nin sonunu getiren ve zarar veren etkenlerden biri yeniçeriler olsa da ilk kurulduğu ve yükselme döneminde en çok korkulan birliklerdendi. Devşirme çocukların da alındığı yeniçeri birliği savaşlarda büyük roller üstleniyor, Avrupa'ya korku salıyordu. Ancak daha sonra doğru düzgün yönetilememeleri ve aşırıya kaçmaları yüzünden Osmanlı Devleti'ne sık sık baş belası olmuşlardır.

Zande Savaşçıları Orta Afrika'nın acımasız ve korkutucu savaşçıları Zande'ler özellikle yabancıları hiç hoş karşılamıyordu. Vahşi dövüş sanatları ve mızrak kullanmalarıyla ünlü olan bu savaşçılar özellikle kendilerini sömürmeye gelen Avrupalı kolonilerin korkulu rüyası oldular.

Apaçi Savaşçıları Özgürlüğe düşkünlükleri 'yerliler' olarak bilinen Apaçiler, cesaretleri ve savaş teknikleriyle Avrupalı kolonilere korku salmıştı. Özellikle unutlmayan liderleri Geronimo'nun 50 savaşçısı kalana kadar ABD birliklerine karşı savaşması düşmanları tarafından saygı kazanmasına yol açmıştı. Bugün hala bazı kesimlerde bulunan apaçileri görmek neredeyse mümkün olmasa da geleneklerine bağlı, ABD'nin gerçek sahipleri olarak yaşamlarını sürdürüyorlar.

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş

Bu içerik kullanıcı tarafından gönderilmiştir. Siz de içerik göndermek için tıklayın