Spor

Dünya Tarihinin En İyi Boksörleri

Yumruklarıyla dünyaları sallayan ünlü boksörler... Kimisi uzunca süre nakavt edilemedi kimisi ödüllere doyamadı. İşte dünyanın en iyi boksörlerinden bazıları

Dünya Tarihinin En İyi Boksörleri
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Jack Dempsey

Dünya Tarihinin En İyi Boksörleri

24 Haziran 1895'de doğan Jack Dempsey, dünya boks tarihinin ilk efsanelerinden biri olarak biliniyor.

Rakiplerine göre oldukça agresif olan ve atikliği yerine sert yumruklarıyla tanınan Dempsey, 1919'da dünya şampiyonu Jess Villard'ı yenerek ünvanın kendisine geçmesini sağladı. 83 maçta, 52'si nakavtla olmak üzere 65 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgisi bulanan Dempsey 1.85lik boyuyla ideal bir efsaneydi. Ünlü boksör 1983'de hayatını kaybetti.

Archie Moore

Dünya Tarihinin En İyi Boksörleri
(Görselde kaslı olan)


ABD Mississippi doğumlu Archie Moore bu listede en fazla galibiyet alan isim. 13 Aralık 1916'da dünyaya gelen Moore, çıktığı 219 maçtan 131'i nakavt olmak üzere 185 galibiyet aldı. Bu maçların 10'undan beraberlik alırken 23'ünü mağlubiyetle kapattı. 1.80 boyundaki boksörün bunlar haricinde bilindik olan Kırık Kalpler Geçiti ve Korkunç İhtiras filmleri de var. 

Archie Moore 9 Aralık 1998'de hayata gözlerini yumdu.

Joe Louis

Dünya Tarihinin En İyi Boksörleri

13 Mayıs 1914'de ABD-Alabama'da dünyaya gelen Joe Louis dünya boks tarihinde en az mağlubiyet alan isimlerin başında geliyor. Boks dünyası yeni yeni lakap olayına geçerken Joseph Louis Barrow, kendisine Brown Bomber (Kara Bomba) lakabını uygun görmüştü. Ünlü sözleri; 

“Kaçabilirsin ama saklanamazsın”

“Herkesin bir planı vardır… darbe alana kadar.”


Bilinen Joe Louis, 1937'de filmi de çekilen ünlü boksör James J. Braddock'u yenerek dünya şampiyonluğunu kazanmış ve bu unvanı 21'i nakavt olmak üzere 25 maçta korumayı başarmıştı. 1951'de 8. rauntta Rocky Marciano'ya kaşrı kaybeden Kara Bomba, boks hayatına veda etti. Toplamda ise 54'ü nakavt olmak üzere 68 galibiyet ve sadece 3 yenilgi aldı

Rocky Marciano

Dünya Tarihinin En İyi Boksörleri

İtalyan asıllı ABD'li ağır siklet boksör Rocky Marciano, 1 Eylül 1923'de dünyaya geldi. Sylvester Stallone'nin efsaneleştiği Rocky serisinin esinlenildiği Rocky Marciano, boks kariyerine 1947'de başladı ve 2 senede arka arkaya çıktığı 15 maçı nakavtla kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 

Ağır sıklet şampiyonasında 49 maçta 49 galibiyet alarak bu rekoru hala elinde bulunduran Rocky Marciano, hiç yenilgi yenilgi yüzü görmemiş tek şampiyondur. Boksu bırakması ise 1955'de yapılan bir müsabakada Archie Moore'a kaybetmesiyle gerçekleşti.

Muhammed Ali

Dünya Tarihinin En İyi Boksörleri

Bu listenin en efsane olanlarından birine geçelim... Bir siyahi boksör, ayak hareketleri ve çabukluğuyla nam salmış Muhammed Ali'den başkası değil. 17 Ocak 1942'de ABD-Kentucky'de dünyaya geldi.


"Tüm zamanların en iyi ağır sıklet boksörü” unvanına sahip olan Muhammed Ali, boksa başlar başlamaz henüz 22 yaşındayken kısa sürede üst üste 20 maç kazandı ve dünya şampiyonu oldu.Kariyerindeki maçlara bakıldığında 37'si nakavt olmak üzere 56 galibiyet ve sadece 5 yenilgi aldı. Bunların ışığında 3 kez Dünya Şampiyonluğunu kazandı.

Muhammed Ali boksun yanında siyasi kişiliğiyle de çok konuşuldu. İlk zamanlar Malcolm X'le yakınlığı bir yana Vietnam Savaşı'na gitmemesi ülkenin bazı kesimlerinde tepki almasına neden oldu. Asıl adı Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali ilerleyen süreçte müslüman olup adını da değiştirince bokstan uzaklaştırılmak zorunda kaldı. Tüm bu olanlara rağmen geri dönüp şampiyon olan Muhammed Ali, büyük bir çoğunluk için idol haline geldi.

1981'de Trveor Bribeck' mağlup olmasının ardından boks hayatını noktalayan Ali, parkinson hastalığına yakalandı. Şimdilerde evinde sessiz sakin yaşayan Ali'nin geriye başarıları, gençlere örnek olan hırsı ve filozof tadında sözleri kaldı.


O sözlere bu linkten ulaşabilirsiniz

Joe Frazier

Dünya Tarihinin En İyi Boksörleri

12 Ocak 1944'de hayata gözlerini açan Joe Fraizer, gerek duruşu gerekse hareketleriyle boks dünyasının en önemli ikonlarından biriydi. 1964 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanarak boks dünyasına hızlı bir giriş yapan Fraizer, 1971'de efsane boksör Muhammed Ali'ye ilk yenilgisini yaşatan isim oldu. 

Smokin lakaplı Fraizer 37 maçında sadece 4 mağlubiyet aldı. Boksu bırakmasıysa 1981'de George Foreman'a feci bir şekilde nakavt olmasıyla son buldu.

George Foreman

Dünya Tarihinin En İyi Boksörleri

5 Ocak 1944'de doğan George Foreman amatör olarak çıktığı 27 karşılaşmada hiç yenilgi yüzü görmedi. 1968 Mexico Olimpiyatlarında henüz 19 yaşındayken altın madalya kazanan Foreman, 1969'da profesyonel boksa adım attı ve 37'si nakavt olmak üzere 40 maçından galibiyetle ayrıldı.

1974'de Muhammed Ali tarafından ilk kez mağlup edilen Foreman'ın performansı bu karşılaşmanın ardından sonra sekteye uğrasa da aradan geçen 20 yılın ardından Ali'ye kaybetmiş olduğu ünvanı 1994'de yani kendisi 45 yaşındayken yeniden kazandı. Foreman 4 farklı jenerasyona tanıklık edip, şampiyonluk gören tek boksör konumunda.

Evander Holyfield

Dünya Tarihinin En İyi Boksörleri

16 Ekim 1962 doğumlu Evander Holyfield, WBC, WBA, IBF ağır sıklet ünvanlarının ortada olduğu müsabakada James Buster Douglas'ı mağlup ederek 3 kemerin sahibi olma başarısını gösterdi. 

Çıktığı 28 müsabakayı kazanan Evander Holyfield, çeşitli ağır sıklet şampiyonlukları kazanarak adını tarihe yazdırdı. 1997'de hapisten çıkan Mike Tyson tarafından kulağı koparılan Evander Holyfield, 52 yaşında olmasına rağmen aktif boks kariyerine devam ediyor.

Lennox Lewis

Dünya Tarihinin En İyi Boksörleri

2 Eylül 1965 doğumlu Lennox Lewis, 1888 Olimpiyatlarında altın madalya kazanarak adından bahsettirdi. Daha sonra 25 maç üst üste kazanarak 1993'de Tony Tucker'ı mağlup etti ve WBC Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu oldu. 

1999'da Evander Holyfield'ı mağlup ederek üç kemerin sahibi olan Lewis, 1.96 boyuyla rakiplerine korku salıyordu. Kariyerinde 45 maça çıktı 42'Sini kazandı, 2 mağlubiyet aldı 1 de beraberlik aldı.

Mike Tyson

Dünya Tarihinin En İyi Boksörleri

Bir başka efsane boksör kuşkusuz listenin en iyilerinden biri Mike Tyson... 30 Haziran 1966'da doğan Mike Tyson, amatör olarak istenilen başarıları asla gösteremedi. 1985'de Hector Mercedes'i 1 rauntta nakavt edince profesyonel boks kariyerine başlamış oldu. Bu maçtan itibaren çıktığı 36 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Tyson, büyük bir başarıya imza attı ve henüz 20 yaşındayken WBC kemerinin sahibi oldu. 

Demir lakaplı Mike Tyson, kariyerinde elde ettiği 58 galibiyetin 44'ünü nakavtla kazanırken, bunlardan 23'ünü ilk rauntlarda başardı. 2005'de dövüş kariyerini Kevin Mcbride'a yenilerek sonlandıran Mike Tyson'un dövüşe dair içindeki hevesi çoktan bitmiş, bunu kendisi de açıklamıştı. Son zamanlarda bazı filmlerde görülen ve kaplan sevgisiyle ilgi çeken Mike Tyson oldukça mutlu görünüyor.

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