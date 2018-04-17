Donmuş kalpleri bile eritebilecek 16 fotoğraf

#4 Sonsuza dek birlikte

Heykelde gördüğünüz kişiler aslında bir çift değil kardeşler. II. Dünya Savaşı sırasında ölen kardeşlerin savaş sonrasında anneleri tarafından yaptırılan heykelleri Floransa'da bulunuyor.