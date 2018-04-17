Donmuş kalpleri bile eritebilecek 16 fotoğraf
#1 Gerçek aşk sonsuza dek yaşar
#2 Yağmurdan saklanan bir orangutan
#3 “94 yaşındaki büyükbabam 2 aylık oğlumla tanışıyor.”
#4 Sonsuza dek birlikte
Heykelde gördüğünüz kişiler aslında bir çift değil kardeşler. II. Dünya Savaşı sırasında ölen kardeşlerin savaş sonrasında anneleri tarafından yaptırılan heykelleri Floransa'da bulunuyor.
#5 Corgi bebeklerini uyurken izliyor
#6 Bebek kirpiler ve anneleri
#7 Uçmaya gidiyorum :)
#8 “Aynı gömlek. Aynı bisiklet. Aynı çocuk. Aynı sevgi dolu baba. ”
#9 Beraber büyüyen köpek ve ördekler
#10 Yavru kedi için çok rahat bir taht
#11 İki buçuk yıl sonunda kemoterapiyi yenen küçük kız çanı çalıyor
#12 “Kayınvalidem, oğluma büyükbabasının eskilerinden bir çift tulum hazırladı.”
#13 Kediler çocukların en iyi arkadaşlarıdır
#14 Donmuş leylekleri bulup hayata döndüren adam gibi adam
#15 “Büyükannem bugün 101 yaşına bastı''
#16 Küçük hastaya moral veren polis
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