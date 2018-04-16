Doğru zamanda doğru yerde çekilmiş 15 fotoğraf

Herhangi bir fotoğrafçıyla konuşmak için fırsatınız olursa zamanlamanın her şey olduğunu söyler. İşte zamanlamanın mükemmel olduğunun kanıtı niteliğindeki fotoğraf kareleri.