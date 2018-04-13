Doğanın ağır sıkletleri Dünyanın dört bir yanında kimisi en büyük, kimisi en ağır, kimisi en uzun değişik hayvan türleri var. Listede yer alanların birkaçı sizi şaşırtabilir.

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Toy kuşu Facebook'ta Beğen: Toy kuşları Avrupa’nın en ağır uçan kuşu. 15 kilo ağırlığa ulaşabilen ve açık alanlarda yaşayan bu kuşların sayısı bir çok ülkede yoğun tarım faaliyetler sebebiyle git gide azaldı. Boyutları yırtıcı hayvanları korkutsa da ağırlığı sebebiyle alçaktan uçan bu kuşlar çoğunlukla elektrik tellerinin kurbanı oluyor.

Deve kuşu Deve kuşları, uçamasalar da, dünyanın en büyük kuşları. 2,7 metre boya ve 156 kilo ağırlığa ulaşabilen bu kuşların yanında insanlar minicik kalıyor. Buna rağmen insanlar etleri için onları avlamaktan çekinmiyor. Deve kuşu eti dünyanın dört bir yanında tüketiliyor.

Avrupa bizonu Avlanma sebebiyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan bu tür Avrupa’da hayatta kalabilmiş en ağır canlı. Günümüzde Polonya’nın Bialowieza ormanlarında yaşamına devam ediyor. Ancak ormandaki ağaçların kesilmesi bu günlerde çevreciler ve Polonya hükümeti arasında uyuşmazlıklara sebep oluyor.

Hepinizden daha büyük Ayılar karada yaşayan etoburların en büyüğü. Arka ayakları üzerinde durunca 3 metreye kadar ulaşabilen bu hayvanları balık avlarken izlemek oldukça keyifli. Tabi ki güvenli bir mesafeden…

Kocaman ama yardıma muhtaç Deniz memelisi olarak sınıflandırılan kutup ayıları, kahverengi ayılardan ortalama olarak biraz daha iriler. Sevimli görüntüleri sebebiyle oldukça popüler olan bu tür, kuzey kutup bölgesindeki buzulların iklim değişikliği nedeniyle erimesi nedeniyle yok olma tehdidi altında.

Koca kulaklı filler Afrika filleri karada yaşayan en iri hayvan. 7,5 metre uzunluğa, 3,3 metre uzunluğa ve 6,6 ton ağırlığa kadar ulaşabiliyorlar. Kocaman kulakları sayesinde yüksek sıcaklıklarda kendilerini serinletebiliyorlar.

Gök kadar yüksek Hayvanlar aleminin tartışmasız devleri tabi ki zürafalar. 5,5 metreye kadar uzayan boylarıyla herkese tepeden bakıyorlar. Yavruları ortalama 1,8 metre uzunluğunda dünyaya geliyor. Haklarında az bilinen bir gerçek ise bu hayvanların en yüksek kan basıncına sahip tür olması. Başlarına kan pompalanabilmesi için buna ihtiyaçları var.

Koca tuzlu su canavarı Tuzlu su timsahları en uzun sürüngenler. 6 metre uzunluğa ulaşabilen bu canlıların şimdiye kadar ölçülen en ağırı ise 1,9 ton ağırlığındaydı. Sadece tehdit edildiğini hissettiğinde saldırıya geçen tatlı su timsahlarının aksine tuzlu suda yaşayan timsahlar insan yiyen olarak adlandırılıyor.

Balina mı köpek balığı mı? Balina köpek balığı dünyanın en büyük hayvanlarından. Bu fotoğraftaki 6 metre uzunluğunda. Ama bunun iki katına ulaşanlar var. Geçmişte etleri için avlanan, bir zamanlar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan bu tür ekolojik turizm sayeside yok olma tehlikesinden kurtuldu. Bugünlerde balina köpek balıkları insanlarla birlikte yan yana yüzüyor.

Okyanusun devleri Muhteşem mavi balinalar gezegen üzerinde şimdiye kadar yaşamış en büyük hayvan. 20. yüzyıl boyunca insanlar tarafından avlanan ve bu yüzden artık koruma altında olan türlerden sayılan bu balinalar 180 ton ağırlığa ve 30 metre uzunluğa ulaşabiliyor. Kaynak: DW

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