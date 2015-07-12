Ünlüler

Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim

Dini inancı, bir bireyin kimliğini oluşturan önemli bir bileşen. Bir insanın inancı genellikle o kişinin karakteri, yakın çevresi ve yaşadığı toplumla da ilişkili.

Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim
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Din değiştirme aslında çok da az rastlanan bir şey olmasa da ünlüler din değiştirince daha görünür olup tartışma konusu olabiliyor.

John Travolta

Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim

Travolta katoliklikten vazgeçip Scientology tarikatına katıldı.

Madonna

Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim

Katolik Kilisesi tarafından afaroz edilen Madonna'nın son dini Musevilik.

Julia Roberts

Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim

Julia Roberts birkaç sene önce Hristiyanlıktan Hinduizm'e geçti.

Tom Cruise

Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim

Tom Cruise da, Travolta gibi Hristiyanlıktan Scientology'ye geçen ünlülerden.

Cat Stevens/Yusuf Islam

Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim

Hristiyanlıktan İslam'a geçişiyle en çok ses getiren isim Cat Stevens'tı herhalde.

Michael Jackson

Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim

Spekülasyon mu yoksa gerçek mi bilemiyoruz ama Michael Jackson'ın da ölmeden birkaç sene önce İslam'a geçtiğiyle ilgili haberler medyada yer bulmuştu.

Richard Gere

Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim

Hollywood'un ihtiyar delikanlısı, karizmatik olgun erkeği Richard Gere, Katolikken Budist oldu.

George Harrison (The Beatles)

Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim

The Beatles'ın gitaristi de Julia Roberts gibi sonradan Hinduizm'i seçenlerden.

Orlando Bloom

Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim

Hristiyanlıktan Budizm'e geçen bir başka ünlü de Orlando Bloom.

Mike Tyson

Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim

Mike Tyson, İslam'a geçişiyle olay yaratan ünlülerden.

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