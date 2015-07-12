Ünlüler Din Değiştirmesiyle Gündeme Gelen 10 Ünlü İsim Dini inancı, bir bireyin kimliğini oluşturan önemli bir bileşen. Bir insanın inancı genellikle o kişinin karakteri, yakın çevresi ve yaşadığı toplumla da ilişkili.

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Facebook'ta Beğen: Din değiştirme aslında çok da az rastlanan bir şey olmasa da ünlüler din değiştirince daha görünür olup tartışma konusu olabiliyor.

John Travolta Travolta katoliklikten vazgeçip Scientology tarikatına katıldı.

Madonna Katolik Kilisesi tarafından afaroz edilen Madonna'nın son dini Musevilik.

Julia Roberts Julia Roberts birkaç sene önce Hristiyanlıktan Hinduizm'e geçti.

Tom Cruise Tom Cruise da, Travolta gibi Hristiyanlıktan Scientology'ye geçen ünlülerden.

Cat Stevens/Yusuf Islam Hristiyanlıktan İslam'a geçişiyle en çok ses getiren isim Cat Stevens'tı herhalde.

Michael Jackson Spekülasyon mu yoksa gerçek mi bilemiyoruz ama Michael Jackson'ın da ölmeden birkaç sene önce İslam'a geçtiğiyle ilgili haberler medyada yer bulmuştu.

Richard Gere Hollywood'un ihtiyar delikanlısı, karizmatik olgun erkeği Richard Gere, Katolikken Budist oldu.

George Harrison (The Beatles) The Beatles'ın gitaristi de Julia Roberts gibi sonradan Hinduizm'i seçenlerden.

Orlando Bloom Hristiyanlıktan Budizm'e geçen bir başka ünlü de Orlando Bloom.

Mike Tyson Mike Tyson, İslam'a geçişiyle olay yaratan ünlülerden.

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