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Dilimiz Türkçe'den Çok Şaşıracağınız 10 ''EN'' Kelime

En uzun kelimemiz, en uzun kısaltmamız... Çok şaşıracağınız 11 enteresan bilgi burada :)

1. En Uzun Kelime

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Sondan eklemeli bir dile sahip olduğumuz için bunu sınırlandırmak teknik olarak mümkün değil fakat popüler kültürdeki en uzun ve anlamlı kelime 70 harf;

''Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine'

2. TDK'ya göre en uzun kelime

Popüler kültürü bir kenara koyup Türk Dil Kurumu'ndaki en uzun kelimeye bakarsak o bu kadar uzun değil; 20 harf.

''Kuyruksallayangiller''

3. En uzun palindromik kelime

Palindromik ''tersten okuyunca da aynı olan'' demektir ki biz bunu genelde cümlelerde görürüz. En çok bilineni de ''ey edip adana'da pide ye''dir. Kelime olarak ise bir çok örnek olmasına rağmen en uzunu; ''esneyemeyense''dir.

4. İçinde arka arkaya en çok çift harf bulunduran kelime

Arka arkaya 1-2 harf çifti olanlara kulağımız aşinadır lakin bu gruba en uzun örnek ''Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki...'' manasına gelen Maatteessüf kelimesidir. 

5. Alfabemizin ilk ve son 14 harfleri ile yazılabilen en uzun kelimeler

İlk 14 harf ile yazılabilen en anlamlı kelime ''affedicideki'' (12), son 14 harf ile yazılabilen ise ''tutuşturtuşumuzunmuş'' (20) oluyor. Okurken beynimiz aktı :)

6. En uzun kısaltma

Dilimizdeki en uzun kısaltma pek kısalmamış gibi duran ''İYSSKSİİD''dir.
Açılımı; ''İş Yerinde Sağlık, Sağlık Korunması ve Sigorta İle İlgili Danışma (Komitesi)'' olmakta.

7. En çok anlamı olan kelime

Eş anlamlı bir çok kelime olsa da dilimizin en çok anlamı olan kelimesi (TDK'ya göre) Çıkmak'tır. Tam 57 anlamı var.

8. En çok anlamdaş kelime

Birden çok kelime ile tanımlanan şeylere de alışığız lakin bunlara örnek öyle bir şey var ki 8 farklı şekilde biliyoruz onu;

Tuvalet, ayakyolu, memişhane, abdesthane, kenef, hela, yüz numara, kademhane.

9. Tersten okunduğunda anlamlı en uzun kelime

Tersten okuyunca anlamı olan da bir çok kelime mevcut fakat bunların en uzunu  
''ıralamamalara, aralamamaları''. Tam 13 harf.

10. Harf tekrarı olmayan en uzun kelime

Bir süre uzun kelime var ki bunları yukarıda gördük lakin ''1 harfin yalnızca 1 kere kullanıldığı'' en uzun kelime 18 harfli hüpletiyormuşsanız ve hödükleşmiyorsanız.

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