Dünya

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı

Bu ara bütün işimiz uçaklar, bozulan havalar, aralar ve paralar...

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20. Gana - Falcon 900 Ex Easy

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı

Gana Başkanlık makamı için 5 yıl önce satın alınan Falcon 900 Ex Easy bir Fransız malı ve değeri 37 Milyon Dolar
Saatte 950 kilometre hıza çıkabiliyor, ful depoyla 8340 kilometre yol yapıyor...

19. Rusya - Ilyushin IL-96-300

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı

Bu ara çok ilgili olduğumuz Vladimir Putin'in altında, dünyada yalnızca 1 tane üretilmiş olan Ilyushin IL-93-300 var... Tabii ki Rus üretimi olan uçağın değeri yaklaşık 50 Milyon Dolar ön görülüyor.


Ful depoyla 3500 kilometre yol yapabilen uçak, süper lüks 262 kişilik bir kapasiteye sahip.

18. Brezilya - Airbus A319

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Türk Hava Yolları'nın da hangarında bolca mevcut olan A320'lerin çok az küçültülmüş hali A319, Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in hizmetinde. Değeri 81 Milyon Dolar.

17. Tayvan - Boeing 737

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Üstelik yeni serisi... Tayvan, liderlik makamının lüksü için hiç bir masraftan kaçınmamış. 90 Milyon Dolar! (ve henüz listemizin 17. sırasındayız)

16. İtalya - Airbus A319CJ

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Brezilya'dakinin biraz daha güzeli İtalyan makamları için hazır edilmiş durumda.
Yapımı 6 aydan uzun bir sürede tamamlanan Airbus A319CJ'nin değeri 90 Milyon Dolar'ın üzerinde.

15. Mısır - Airbus A340-200

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı

Normalde 87 Milyon Dolar'lık değeri ile Lufthansa ve Iberia gibi hava yollarının sık kullanılanlar listesinde olan dört jet motorlu Airbus A340, Mısır hükümet uçağı için modifiye edilmiş...

Öyle bir modifiye ki; astarı yüzünden pahalı. 166 Milyon Dolar!

14. ABD - Doomsday

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Öyle bir modifiye ki, ismi bile modifiye: Kıyamet Günü (Doomsday)...

Bir 747'den modifiye edilmiş Doomsday, Barack Obama'yı nükleer patlamadan, asteroid çarpmasından ve radyasyondan koruyabilecek şekilde donatılmış.


220 Milyon Dolar'ınız varsa, 747'nizi hemen siz de modifiye ettirin.

13. Fransa - Airbus A330-200

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Öyle pahalı ki, biz ancak biblosunu görebiliriz: 240 Milyon Dolar :)


Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak Fransa 2011'den bu yana Airbus'ı tercih edenlerden. A330-200, 247 kişilik kapasitesi, içine donatılmış ekstra yatak odaları ve uzun süre havada kalabilme özelliğiyle toplantıların ve gizli görüşmelerin havadayken gerçekleşebilmesine olanak sağlıyor.

12. Tunus - Airbus A340-500

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Listemizde ilk sıralara doğru gittikçe, ara ara halkı fakir olan devletlerin makam uçaklarına nasıl uçuk paralar harcadığını da göreceğiz; dünyanın haline canımız sıkılacak...


Airbus'ı zengin eden bir diğer devlet de Tunus. 250'nin üzerinde yolcu kapasitesine sahip A340-500'ün değeri 238 Milyon Dolar.

11. Almanya - Kondrad Adenauer

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Kendisi aslen bir Airbus A340-313, geçirdiği trilyonlarca modifikasyondan sonra Almanya onun adına Konrad Adenauer demeye karar vermiş.

143 yolcu kapasiteli cumhurbaşkanlığı uçağının değeri 238 Milyon Dolar...

10. Bangladeş - Boeing 777-300ER

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Bangladeş'e 2014 yılında bu uçağa ödeyecek 260 Milyon Dolar'ı bulduğu için çok içten tebriklerimizi iletiyoruz.

Çift jet motorlu ve %22 daha az karbon salınımına sahip (en azından bu noktada mantıklı karar vermiş Bangladeş) uçağın içinde business class'ın yanı sıra her nedense ekonomi bölümü de yer almakta.


Hangi devlet adamını ekonomi bölümüne oturtuyorlar ki?

9. Ürdün - Airbus A340-600

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
''Bu dünyaya Arap ülkelerinde devlet adamı olmak vardı...'' dedirten uçak seçimlerine devam ediyoruz.

Ürdün'den geliyor; A340-600. Rolce-Royce Trent 500 motorlarından tam 4 tane bulunan bu Airbus'ın değeri 275 Milyon Dolar.


Rengi de pek güzelmiş. Allah arttırsın.

8. Japonya - Boeing 747-400

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Bu uçaklardan birkaç tanesine sahip değil Japonya, merak etmeyin o kadar da değil.
Ancak Japonya Hava Kuvvetleri'ne mensup Boeing 747-400'lerden biri modifiye edilerek hükümetin hizmetine sunulmuş vaziyette.

Modifiyeli hali 300 Milyon Dolar çeken bu uçak, havada 12.300 kilometre kalabiliyor; hızını 916 kilometre/saat civarında tutabiliyor.


Uçağın en güzel özelliği de, yalnızca 2 mürettebatla yönetilebiliyor oluşu. Öyle teknolojik. Japonlar yapmış yani...

7. Yemen - Boeing 747SP

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Halkının açlıkla kötü tecrübelerinin olduğu Yemen'in bu listede ne işi var? E var işte, demek ki Başkan Abd Rabbuh Mansur Hadi'nin bir uçağa 300 Milyon Dolar bütçe ayıracak bir düşünce yapısı var.


Hayır işin kötü tarafı, bu uçak bu yaz çıkan bir arıza esnasında yandı!

6. ABD - Boeing 747-200B

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Koca Amerika Birleşik Devletleri'nden listemizin 14. sırasında kurtulabileceğimizi düşünmemiştik herhalde?

Tabii ki gerisi var. Boeing 747-200B, 325 Milyon Dolar'lık değeri ile listemizin altıncı sırasında.

5. ABD - Air Force One

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
ABD'den bir gol daha...


Aynı Doomsday gibi, sahip olduğu özelliklerin pek azı açıklanan Air Force One, Boeing VC-25'ten evrilmiş, 325 Milyon Dolar'ın üzerinde değere sahip bir başkanlık uçağı... Doomsday'deki tüm güvenlik özelliklerinin Air Force One'da da olduğu belirtiliyor.

4. Zimbabve - Boeing 747

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı

Söyleyecek sözümüz kalmadı... 
Zimbabve başkanına tahsis edilmiş bu Boeing 767'nin değeri 400 Milyon Dolar :(

3. Suudi Arabistan - Airbus380

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
500 Milyon Dolar.
800 yolcu kapasitesi, spa bölümü, televizyon odası, sauna, yirmi kişilik yemek odası, ...


Suudi prenslere ait uçaklardan yalnızca biri.

2. Suudi Arabistan - Boeing 747

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Kralın uçağı tabii ki prensinkinden pahalı olacaktı...
Yalnızca iç dizaynına 150 Milyon Dolar harcanan Boeing 747'nin toplam değeri 520 Milyon Dolar'ın üzerinde.

1. Meksika - Boeing 787-8 Dreamliner

Devletlerin Sahip Olduğu En Lüks 20 Hükümet Uçağı
Sürpriz...
Meksika'nın en üst makam uçağı bir Boeing. Ful depo iken dünyanın çevresini dolaşabilen bir Boeing. 600 Milyon Dolar'lık bir Boeing.

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Kaynaklar: Airbus.com, Wikipedia.com, Boeing.com, TheRichest.com & Airliners.net

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