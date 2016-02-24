Denizler Altında Bulunan En Garip 10 Şey Denizler altında 20.000 fersah fersah...

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10. Su Örümceği Açık deniz korkunuz artacak biliyoruz, ama hakikaten de örümcek.



Su örümcekleri, salgıladıkları özel ağ sayesinde kendilerine nefes alabilmek için günlerce yetecek bir hava kabarcığı oluşturabiliyorlar, o kabarcıkla birlikte denizin altında avlanıyorlar. Yeryüzündeki örümcek türlerinden çok daha büyük, çok daha güçlüler. Su örümcekleri, salgıladıkları özel ağ sayesinde kendilerine nefes alabilmek içinoluşturabiliyorlar, o kabarcıkla birlikte denizin altında avlanıyorlar. Yeryüzündeki örümcek türlerinden çok daha büyük, çok daha güçlüler.

9. Bloop Sesi Denizin altında duyulan, dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinanın sesinden kat be kat daha güçlü bir ses. Tam 5000 kilometre uzaklıktan bile ses dedektörlerine takılabilecek kadar kuvvetli.



Resmi açıklamalar bu sesin, Ross Denizi ve Bransfield Kıyıları'ndaki buz kütlelerinin kırılması veya kopmasından kaynaklandığını söylüyor. Hayal gücümüz sınırsız tabii...

8. Vampir Mürekkep Balığı Deniz seviyesinin 910 metre altında yaşayabilen, tarih öncesi bir yaratık. 'Yaşayabilen' diyoruz, çünkü o derinlik seviyesi OMZ (Oksijen Minimum Seviyesi) olarak adlandırılıyor; yani o derinlikte oksijen yok denecek kadar az!





'Tarih öncesi' diyoruz, çünkü dinozor çağından beri dünyamızda; ve evrimleşme gereği duymamış bir yaratık.



Mavi kanı, kırmızı kana göre oksijeni çok daha kolay ve bol miktarda depolayabiliyor. Mürekkep de fırlatmıyor bu canavar, o derinlikte bile parlamayı başarabilen mavi, yapışkan bir gaz bulutu fırlatıyor...

7. Dünyanın En Büyük Şelalesi İlginçtir, dünyanın en büyük şelalesi denizin altında.





Danimarka Boğaz Şelalesi, buz gibi kutup suları ile çok daha ılık olan Irminger Denizi'nin kesiştiği nokta. Burada buluşan soğuk ve sıcak su, fiziğin en bilindik kurallarından birini gerçekleştiriyor; çok daha yoğun olan soğuk su aşağı akarken, sıcak su yukarıda onun yerini dolduruyor.



Danimarka Boğaz Şelalesi, tam 3.5 kilometre uzunluğunda. Akan suyun miktarı ise saniyede 5 Milyon Metreküp! Niagara Şelalesi'nin 2000 katına denk geliyor... , buz gibi kutup suları ile çok daha ılık olan Irminger Denizi'nin kesiştiği nokta. Burada buluşan soğuk ve sıcak su, fiziğin en bilindik kurallarından birini gerçekleştiriyor; çok daha yoğun olan soğuk su aşağı akarken, sıcak su yukarıda onun yerini dolduruyor.Danimarka Boğaz Şelalesi,. Akan suyun miktarı ise

6. Blobfish Fırsatımız oldukça bu arkadaşı listelerimize koymaya devam edeceğiz :)





Blobfish, Avustralya açıklarında tam 6000 metre derinlikte yaşıyor! Tipinden hiç çaktırmıyor olsa da, kendisi avcı, etçil bir yaratık... Tipinden hiç çaktırmıyor olsa da, kendisi avcı, etçil bir yaratık...

5. Vishnu Tapınakları 700 yıl denizler altında kaldıktan, araştırmacıların, kaşiflerin ve halkın gözünde bir efsaneye dönüştükten sonra 2004 Aralık'taki tsunami sonrası tekrar gün yüzüne çıkan Vishnu Tapınakları...





Tanrı Vishnu'ya tapınmak için antik çağlarda yapılan tapınaklar, 13. yüzyılda gerçekleşen bir başka tsunami ile okyanusun dibini boylamıştı.

4. Baltık Denizi Anomalisi Baltık Denizi'nin 90 metre derininde ünlü kaşifler Peter Lindsberg ve Dennis Asberg tarafından keşfedilen, ne olduğu hala tam anlaşılamayan 'şey'.



Bu meret, 61 metre genişliğinde, 4 metre kalınlığında. Bu aşırı düzgün yapının üzerinde merdiveni andıran şekiller bile bulunmakta. Sizi bilemeyiz ama, biz tabii ki uzaylılardan şüpheleniyoruz.

3. Khambhat Kenti Hindistan kıyılarında, denizin 36 metre altında bulunan bu antik batık şehir, 2001 yılında yanlışlıkla keşfedildi.



Kentin içinde bulunan tabak çanağa ve insan kemiklerine bakılacak olursa, Khambhat şehri tam 9500 yaşında! Bu tarih, buz devrinin bittiği döneme denk geliyor; bu da bu kentin buzların erimesi ile sular altında kalmış olması olasılığını arttırıyor.



9500 yaşında olmasının üzerinde durmak gerek, çünkü bu kentten önceki en eski uygarlık izleri Anadolu'da bulunmuştu ve 5000 yıllıktı!

2. Okyanus Denizleri geçtik, yer kabuğunun da altında bu okyanus. Yer kabuğunun tam 643 kilometre altında yer alan okyanus, Ringwoodite denen bir mineral tabakanın arasına hapsolmuş durumda.



Bu okyanusun bir ilginç özelliği de, fazını tam anlayamıyor olmamız. Bu okyanustaki su kütlesi; sıvı, buhar ve buzun aynı anda varolabildiği bir fazda bulunuyor. Fizik derslerinde 'üçlü nokta' olarak bildiğimiz fazın, dünyadaki tek doğal kanıtı bu okyanus...

1. 52 Hertz Balinası Sırf; SIRF diğer balinalardan farklı bir frekansta ses çıkarabiliyor olduğu için; ailesini ve arkadaşlarını bir türlü bulamayan, yıllardır denizlerde yalnız başına yaşayan, dünyanın en yalnız canlısı; 52 Hertz Balina :(





Alaska'daki Kodiak Adaları'nda görüldü, Kaliforniya kıyılarında görüldü, Pasifik Okyanusu'nda dolanırken görüldü... Ne arkadaşlarını, ne de ailesini bulabilmiş değil :(

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