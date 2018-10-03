Deliliğin dışa vurmuş hali. Yolda karşılaşsak yönümüzü değiştireceğimiz 25 garip insan Karşımıza her zaman böyle insanlar çıkmaz. Bu kendine has hallerine şaşırıp kalacaksınız. İşte o görüntüler.

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#1 Ormandan kaçıp markete inmişler. Facebook'ta Beğen:

#2 Belirttiğin iyi oldu amca.

#3 O da böyle seviyor demek ki.

#4 Amcanın sinir bozucu bir şekilde sevimli olması.

#5 Bu işte bir terslik var.

#6 Amcanın göbeği bağımsızlığını ilan etmiş.

#7 Çoçuğum yeni kıta falan mı keşfediyorsun? O ne dikkat öyle.

#8 Bu tırnakla nasıl yaşıyorsun sen ya.

#9 Tatlı çizgi film karakteri nasıl tatsız hale getirilir? Böyle.

#10 İnsan olduğundan şüphe duyduğumuz bir varlıkla karşınızdayız.

#11 Yanınızdan böyle bir bisikletli insan geçtiğini düşünsenize.

#12 Kombin uyumu güzel de bu nerenin kombini tartışılır.

#13 Bu kaşlar gerçek olamaz.

#14 Hayattan hiç bir beklentim yok kombini.

#15 Çocuğu da geçirelim.

#16 Adam kabine gitmeye gerek duymamış.

#17 Ne olduğunu anlamadığımız bir görüntü daha.

#18 Aklınıza ne geldiğini biliyoruz.

#19 Kaç senedir böyle merak içindeyiz.

#20 Amcam torununun kıyafetlerini mi giydin yanlışlıkla ne yaptın?

#21 Kıyafetten gözlerimiz kanadı.

#22 Bu yaşta bez bağlamak mı?

#23 Bu bir şaka olmalı.

#24 Bu kadar korkunç görünecek kadar ne yaşadın?

#25 İki görsel arasındaki farkı bulun.

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