Deliliğin dışa vurmuş hali. Yolda karşılaşsak yönümüzü değiştireceğimiz 25 garip insan
Karşımıza her zaman böyle insanlar çıkmaz. Bu kendine has hallerine şaşırıp kalacaksınız. İşte o görüntüler.
#1 Ormandan kaçıp markete inmişler.
#2 Belirttiğin iyi oldu amca.
#3 O da böyle seviyor demek ki.
#4 Amcanın sinir bozucu bir şekilde sevimli olması.
#5 Bu işte bir terslik var.
#6 Amcanın göbeği bağımsızlığını ilan etmiş.
#7 Çoçuğum yeni kıta falan mı keşfediyorsun? O ne dikkat öyle.
#8 Bu tırnakla nasıl yaşıyorsun sen ya.
#9 Tatlı çizgi film karakteri nasıl tatsız hale getirilir? Böyle.
#10 İnsan olduğundan şüphe duyduğumuz bir varlıkla karşınızdayız.
#11 Yanınızdan böyle bir bisikletli insan geçtiğini düşünsenize.
#12 Kombin uyumu güzel de bu nerenin kombini tartışılır.
#13 Bu kaşlar gerçek olamaz.
#14 Hayattan hiç bir beklentim yok kombini.
#15 Çocuğu da geçirelim.
#16 Adam kabine gitmeye gerek duymamış.
#17 Ne olduğunu anlamadığımız bir görüntü daha.
#18 Aklınıza ne geldiğini biliyoruz.
#19 Kaç senedir böyle merak içindeyiz.
#20 Amcam torununun kıyafetlerini mi giydin yanlışlıkla ne yaptın?
#21 Kıyafetten gözlerimiz kanadı.
#22 Bu yaşta bez bağlamak mı?
#23 Bu bir şaka olmalı.
#24 Bu kadar korkunç görünecek kadar ne yaşadın?
#25 İki görsel arasındaki farkı bulun.
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