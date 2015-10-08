Deja-vu Nedir ve Neden Olur?
İnsanlarda deja-vu olmasını tetiklemek mümkün olmadığından, üzerinde çalışılması zor bir konu. İşte deja-vu hakkında olası teoriler.
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Deja-vu'nun nedeni kesin olarak bilinmiyor, çünkü insanlarda deja-vu olmasını tetiklemek mümkün olmadığından, üzerinde çalışılması zor bir konu. Gelelim olası teorilere.
Bir teoriye göre deja-vu'nun nedeni hafızadan kaynaklanan bir hata olabilir: Bir deneyim hafızayı tetikler, ama beyin bunu geri alamaz. Bu olunca, beyniniz geçmiş ile şimdiki zamanı ayırt edemez ve sizi sanki o anı önceden yaşamışsınız hissi ile başbaşa bırakır.
Diğer bir teoriye ise, beynin iki kısmının deneyimi aynı anda algılamamasına dayanıyor. Eğer bilgi bu kısımlardan birine, diğer kısma göre daha hızlı şekilde gelirse, kişi aynı deneyimi iki kere yaşamış gibi hissediyor.
Ancak İngiltere, Fransa ve Kanada'daki bir grup bilim insanına göre deja-vu'nun nedeni kaygı hisleri olabilir. 23 yaşındaki, kronik deja-vu yaşayan bir adamın vakasını inceleyen araştırmacılar, bu adamın bitmeyen deja-vu döngüsünden bunaldıkça deja-vu'larının daha sıklaştığını gözlemlediler. Ama bunu muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur.
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