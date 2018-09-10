Daha çok orgazma ulaşmak eşittir ön sevişme! Ön sevişme ile ilgili daha önce duymadığınız gerçekler. Ön sevişme seksin en can alıcı noktası olabilir. Fakat bazı insanlar bunu yapmıyor ya da yanlış yapıyor. İşte ön sevişme ile ilgili bazı gerçekler:

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#1 Kadınlar ön sevişmeyi başlattıklarında erkeklerin %91'i hâlihazırda zaten erekte olduklarını söylüyor. Facebook'ta Beğen:

#2 Yeni bir araştırma, ön sevişmenin kadınları asıl sekse göre daha fazla tahrik ettiğini ortaya çıkarmıştır.

#3 Bir diğer araştırmaya göre ise kadınların %65'i erkeklerin ev işi yapmasından, ön sevişmeye göre daha çok keyif aldıklarını söylemişler.

#4 Birçok kadın, ön sevişme haricinde orgazma ulaşamadığını söylüyor. Erkeklerin nadiren ön sevişme üzerinde yoğunlaştığı düşünülürse, bu durum kadınların oldukça nadir orgazm olduğunu ortaya koyuyor.

#5 Bir antrenmandan önce ısınma ve gerinme hareketleri yaparsınız, bu da aslında tam olarak ön sevişmeyle aynı şeydir. Yani ön sevişme sevişmeden önce, tıpkı antrenman öncesinde yapıldığı gibi ısınma hareketleri yapmaktır.

#6 Yine bir araştırmaya göre, ön sevişmede birçok unsur rol oynuyor. Örneğin odanızı kadınları cinsel olarak uyaracak şekilde dekore edebilir, koku ve mumlarla süsleyebilirsiniz. Hatta herhangi bir müzik bile onları tahrik edebilir. Aslında lezzetli yemekler bile ön sevişme vazifesi görebilir. Bir kadına yataktayken çikolataverirseniz nasıl tepki verebileceğini hayal bile edemezsiniz.

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