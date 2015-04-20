Mizah

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Bu çocukları aslında tanıyorsunuz...

Dalai Lama

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk
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George Clooney

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Teddy Roosevelt

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Barack Obama

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Bryan Cranston

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Bill Clinton

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Fidel Castro

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Arnold Schwarzenegger (burada 19 yaşında, düşünün artık)

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Muhammad Ali

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

The Notorious B.I.G

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

John Wayne

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Tiger Woods (Zelda oynuyor)

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Cher (13 yaşında annesinin arabasını çalmaktan tutuklanmış)

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Frank Sinatra

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Marilyn Monroe

Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk

Kaynak:http://distractify.com/mark-pygas/babies-who-turned-out-to-be-famous/

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