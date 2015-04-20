Çok Ünlü Olacağının Farkında Olmayan 15 Çocuk
Bu çocukları aslında tanıyorsunuz...
Dalai Lama
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George Clooney
Teddy Roosevelt
Barack Obama
Bryan Cranston
Bill Clinton
Fidel Castro
Arnold Schwarzenegger (burada 19 yaşında, düşünün artık)
Muhammad Ali
The Notorious B.I.G
John Wayne
Tiger Woods (Zelda oynuyor)
Cher (13 yaşında annesinin arabasını çalmaktan tutuklanmış)
Frank Sinatra
Marilyn Monroe
Kaynak:http://distractify.com/mark-pygas/babies-who-turned-out-to-be-famous/
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