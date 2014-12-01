Çevre

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan en güzel tarihi kale fotoğraflarını bir galeri haline getirdik. Fotoğrafların güzelliğine baktıkça ülkemizdeki tarihi değerler için hayıflanmamak elde değil…

Colomares Kalesi İspanya

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi
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Lichtenstein Kalesi Almanya

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Peles Kalesi Romanya

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Bran Kalesi Transilvanya Romanya

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Stalker Kalesi İskoçya

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Rock Of Cashel Kalesi İrlanda

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Prag Kalesi Çek Cumhuriyeti

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Moszna Kalesi Polonya

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Cochem Kalesi Almanya

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Chenonceau Kalesi Fransa

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Neuschwanstein Kalesi Almanya

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Bojnice Kalesi Slovakya

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Kilchurn Kalesi İskoçya

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

Gwrych Kalesi Abergele, İngiltere

Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi

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