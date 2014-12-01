Bunlar Gerçek Olamaz Diyeceğiniz Dünyanın En Harika 14 Kalesi
Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan en güzel tarihi kale fotoğraflarını bir galeri haline getirdik. Fotoğrafların güzelliğine baktıkça ülkemizdeki tarihi değerler için hayıflanmamak elde değil…
Colomares Kalesi İspanya
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Lichtenstein Kalesi Almanya
Peles Kalesi Romanya
Bran Kalesi Transilvanya Romanya
Stalker Kalesi İskoçya
Rock Of Cashel Kalesi İrlanda
Prag Kalesi Çek Cumhuriyeti
Moszna Kalesi Polonya
Cochem Kalesi Almanya
Chenonceau Kalesi Fransa
Neuschwanstein Kalesi Almanya
Bojnice Kalesi Slovakya
Kilchurn Kalesi İskoçya
Gwrych Kalesi Abergele, İngiltere
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