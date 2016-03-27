Bu Sayıların Neden Uğursuz Olduğunu Biliyor Musunuz?

"Bu sayılar size ne etti?" demek istediğimiz, dünyanın farklı yerlerinde bulunan inançların öznesi sayılar.

Japonya, Kore, Çin ve Tayvan'da uğursuz kabul edilen başlıca sayı 4'tür. Bunun sebebi ise, dil olarak birbirine yakın olan bu kültürlerde 4 sayısının okunuşunun, "ölüm" kelimesinin okunuşuyla oldukça benzer olmasıdır. Bu uğursuz sayı kültürlerine o kadar etki etmiştir ki, bu ülkelerde apartmanlarda, otellerde, asansörlerde 4 sayısı bulunmaz. 3'ten sonra direkt olarak 5 gelir. Ölümü görmezden gelmek, ölümün de sizi göremeyeceği manasına gelmese de yine de uzak durmakta fayda var diye düşünüyor Uzak Doğulular.

Hindistan'ın 8'i uğursuz kabul etmesinin sebebi ise numarelojiye dayanıyor. Ülkenin başına gelen doğal felaketlerden tutun da, kazalara, büyük trajedilere kadar olan bütün olayların tarihlerini bir şekilde 8'e bağlamayı başarıyor Hindistan. Tarihlerin içinde eğer 8 geçmiyorsa Hintliler yine de rahat edemiyor ve tarihin tüm sayılarını topluyorlar sonuç olarak 8 ya da içinde 8 geçen bir sayıya ulaşıyorlarsa bunu yine 8'in lanetine bağlıyorlar.

Herkesin bildiği 13

Herkes duymuştur 13 sayısınının uğursuz kabul edildiğini hem de bir çok inanışta! En bilineni Hristiyanların inanışı olsa da İskandinav ve Yunan mitolojisinde de 13 uğursuz adledilir. Sebeplerine gelince;

Hristiyanlıkta 13'ün uğursuz sayılmasının nedenleri için bir çok şey söylense de en bilineni ve kabul edileni, Hz. İsa'nın yakalanıp çarmıha gerilmesinden önceki son yemeğinde masada bulunan 13. kişinin yani Yahuda'nın onu ele vermesidir. O yüzdendir ki Hristiyanlar'da da bir çok otelde, asansörde ve 13. kat ve 13 numaralı odalar yoktur.

İskandinav mitolojisinde 13'ün uğursuz sayılmasının da benzer bir sebebi vardır. Tanrı Loki'nin diğer 12 tanrının katıldığı bir şölene 13. olarak gitmesiyle eğlence bozulmuş ve bu olay İskandinav halklarının en gözde tanrısı Balder'in ölümüyle sonuçlanan kavgaya yol açmıştır.

Yunan mitolojiside tanrıların evi Olimpos Dağı'nda 12 tanrı oturur. Yunan mitolojisine en son katılan tanrı Dionysus için Hestia isimli tanrıça Olimpos'tan ayrılarak insanlar arasında yaşamaya başlar. Böylece, Olimpos'taki tanrı sayısı kötü kabul edilen 13'e ulaşmaz.