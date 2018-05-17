Bu restoranlar sunumlarıyla kesinlikle büyülemiyor!

Yaratıcı ve gülünç olmak arasında ince bir çizgi var. Bu restoranlar da yaratıcı olacağım derken gülünç duruma düşmüşler. Umarız bu gülünç durumdan bir an önce kurtulup yaratıcı tarafa geçebilirler.