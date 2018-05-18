Bu resimleri gördükten sonra kahveniz elinizden kayıp düşecek!

Kahve ile neler yapabilirsiniz? İçersiniz değil mi? Ya da fal bakabilirsiniz. Fakat sanatçı Giulia Bernardelli için durum böyle değil. Hadi hep beraber ne yapıyormuş kahvelerle bakalım.