Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

Rusya'da bulunan ''Oldushka'' isimli model ajansı, Topluma dayatılan; genç, seksi ve sıfır beden model anlayışını yıkıyor. Yaşları 45 ile 85 arasında değişen bu modellere hep birlikte göz atalım.

#1 Tatjana Nekliudova, 61

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor
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#2 Sergey Arctica, 45 - Valentina Yasen, 62

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#3 Valentina Yasen, 62

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#4 Sergey Arctica, 45

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#5 Victor Sosnovtsev, 73

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#6 Olga Kondrasheva, 72

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#7 Irina Belisheva, 70

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#8 Nina Ivanovna, 75

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#9 Irina Belisheva, 70

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#10 Tatjana Nekliudova, 61

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#11 Victor Sosnovtsev, 73

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#12 Sergey Arctica, 45

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#13 Irina Denisova, 80

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#14 Olga Kondrasheva, 72

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#15 Tatjana Nekliudova, 61

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#16 Valeriya, 79

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#17 Tatjana Nekliudova, 61

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#18 Ludmila Brazhkina, 63

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#19 Ivan Petkov, 53

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#20 Ivan Petkov, 53

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#21 Sergey Arctica ve Valentina Yasen

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#22 Galina, 69

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#23 Ludmila Brazhkina, 63

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

#24 Lubmila, 62

Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

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