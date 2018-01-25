Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor
Rusya'da bulunan ''Oldushka'' isimli model ajansı, Topluma dayatılan; genç, seksi ve sıfır beden model anlayışını yıkıyor. Yaşları 45 ile 85 arasında değişen bu modellere hep birlikte göz atalım.
#1 Tatjana Nekliudova, 61
#2 Sergey Arctica, 45 - Valentina Yasen, 62
#3 Valentina Yasen, 62
#4 Sergey Arctica, 45
#5 Victor Sosnovtsev, 73
#6 Olga Kondrasheva, 72
#7 Irina Belisheva, 70
#8 Nina Ivanovna, 75
#9 Irina Belisheva, 70
#10 Tatjana Nekliudova, 61
#11 Victor Sosnovtsev, 73
#12 Sergey Arctica, 45
#13 Irina Denisova, 80
#14 Olga Kondrasheva, 72
#15 Tatjana Nekliudova, 61
#16 Valeriya, 79
#17 Tatjana Nekliudova, 61
#18 Ludmila Brazhkina, 63
#19 Ivan Petkov, 53
#20 Ivan Petkov, 53
#21 Sergey Arctica ve Valentina Yasen
#22 Galina, 69
#23 Ludmila Brazhkina, 63
#24 Lubmila, 62
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