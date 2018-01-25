Bu model ajansı sadece yaşlı modellerle çalışıyor

Rusya'da bulunan ''Oldushka'' isimli model ajansı, Topluma dayatılan; genç, seksi ve sıfır beden model anlayışını yıkıyor. Yaşları 45 ile 85 arasında değişen bu modellere hep birlikte göz atalım.