Haber Bu insanlar hangi kafayı yaşıyor? Görebileceğiniz en ilginç ev halleri Türk insanını anlamak zor. Bu fotoğraflardaki insanların dışarıdaki hallerini merak ediyoruz doğrusu. İşte evlerinin salonunda şekilden şekile giren o insanlar.

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#1 Teyzenin son yolculuğu olmalı. Facebook'ta Beğen:

#2 İşleri neden zorlaştırdınız bu kadar?

#3 Aşkın en masum hali.

#4 Kafalar karışık.

#5 Oyumuzu teyzeye veriyoruz.

#6 Görselin her yeri farklı bir şey anlatıyor.

#7 Abicim ne yaptın sen?

#8 Ayakta sallanmak için fazla büyük değil misin acaba sen?

#9 Sert bir birliktelik.

#10 Adam diziyi resmen yaşıyor.

#11 Ters yapmak istemeyeceğimiz bir abimiz.

#12 Bir de çocuklar etkilenmesin isterler.

#13 Elleriyle besliyor. Kıza yorumumuz yok.

#14 Anladık kafan kadar simit ama neden bu fotoğraf?

#15 Daha samimi görsel çok az gördük.

#16 Yokluk kötü bir şey arkadaşlar.

#17 Amca dur elinden bir kaza çıkacak.

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