Bu insanlar hangi kafayı yaşıyor? Görebileceğiniz en ilginç ev halleri
Türk insanını anlamak zor. Bu fotoğraflardaki insanların dışarıdaki hallerini merak ediyoruz doğrusu. İşte evlerinin salonunda şekilden şekile giren o insanlar.
#1 Teyzenin son yolculuğu olmalı.
#2 İşleri neden zorlaştırdınız bu kadar?
#3 Aşkın en masum hali.
#4 Kafalar karışık.
#5 Oyumuzu teyzeye veriyoruz.
#6 Görselin her yeri farklı bir şey anlatıyor.
#7 Abicim ne yaptın sen?
#8 Ayakta sallanmak için fazla büyük değil misin acaba sen?
#9 Sert bir birliktelik.
#10 Adam diziyi resmen yaşıyor.
#11 Ters yapmak istemeyeceğimiz bir abimiz.
#12 Bir de çocuklar etkilenmesin isterler.
#13 Elleriyle besliyor. Kıza yorumumuz yok.
#14 Anladık kafan kadar simit ama neden bu fotoğraf?
#15 Daha samimi görsel çok az gördük.
#16 Yokluk kötü bir şey arkadaşlar.
#17 Amca dur elinden bir kaza çıkacak.
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