'Bu insanlar hangi kafayı yaşıyor?' dedirten 17 garip fotoğraf karesi
Dünya üzerinde her yıl bir trilyondan fazla fotoğraf çekiliyormuş. İşte bir trilyon fotoğraf arasından seçtiğimiz 17 fotoğraf.
#1 Biraz gezmek iyi gelir diye düşünmüş olabilirler
Facebook'ta Beğen:
#2 Bu güvenlik mi?
#3 Martıların efendisi
#4 Bugün çok tatlı görünüyorsun
#5 En çok satanlar
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
Facebook Yorumları