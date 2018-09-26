Bu ilişkiler göz kanatıyor. İnsanı evlilikten soğutan 17 ruh hastası çift Aşk bazen insanları saçma şeyler yapmaya itiyor. Fakat bu kadarı biraz fazla değil mi? Sizi keşke bu görselleri görmeseydim diyeceğiniz çiftlerle tanıştıralım.

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#1 Bu photoshop baya ileri seviye ama. Facebook'ta Beğen:

#2 Kadın tamam da adam?

#3 Adamın hayatını karartacak belli.

#4 Bu drajelerin mutluluk vereceğinden pek emin değiliz.

#5 E rahatlarsa bize pek söz düşmüyor gibi.

#6 Çalalım bakalım. Gelini.

#7 Paşası kaçmış olmalı.

#9 Aşk cumhuriyetinizi mümkünse bizden uzak bir yerde kurun.

#10 Aşkın en fantastik hali.

#11 Abla bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.

#12 Çiftimiz adeta bilim kurgu filminden fırlamış gibiler.

#13 Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş dedikleri bu muydu?

#14 Bu fotoğraf acilen imha edilmeli.

#15 Halkı selamlamak önemli.

#16 Biz sizin adınıza üzüldük.

#17 Bu bizim için ilk ve son görülme olsun lütfen.

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